Митрополит Вениамин навестил пациентов детского реабилитационного центра в Минске

Новости Беларуси. «Дорогой милосердия – помощь хосписам Беларуси». Православная церковь совместно с Минздравом традиционно проводят добрую рождественскую акцию. Сегодня праздник устроили в стенах центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители министерства и глава православной церкви поздравили тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе. В центре без малого 200 пациентов. Митрополит Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни и те скорби, которые сопутствуют этим детям. Благословил присутствующих и вручил каждому небольшие иконки. Подарком учреждению стал специальный девайс – регулируемая маршевая лестница с брусьями.

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:

Это обычные ступеньки с разной высотой, потому что для этих детей обычные ступеньки – порой непреодолимое препятствие. Помимо всего прочего, мы их учим ходить по ступенькам тоже. Ребенок с особенностями психофизического развития требует внимания во сто крат, потому что это как губка.