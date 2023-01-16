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Митрополит Вениамин навестил пациентов детского реабилитационного центра в Минске

16 января 2023 18:51
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Новости Беларуси. «Дорогой милосердия – помощь хосписам Беларуси». Православная церковь совместно с Минздравом традиционно проводят добрую рождественскую акцию. Сегодня праздник устроили в стенах центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин навестил пациентов детского реабилитационного центра в Минске-1

Представители министерства и глава православной церкви поздравили тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе. В центре без малого 200 пациентов. Митрополит Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни и те скорби, которые сопутствуют этим детям. Благословил присутствующих и вручил каждому небольшие иконки. Подарком учреждению стал специальный девайс – регулируемая маршевая лестница с брусьями.

Митрополит Вениамин навестил пациентов детского реабилитационного центра в Минске-4

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:
Это обычные ступеньки с разной высотой, потому что для этих детей обычные ступеньки – порой непреодолимое препятствие. Помимо всего прочего, мы их учим ходить по ступенькам тоже. Ребенок с особенностями психофизического развития требует внимания во сто крат, потому что это как губка.

Митрополит Вениамин навестил пациентов детского реабилитационного центра в Минске-7

Ежегодно в этом центре курсы реабилитации проходят более 2,5 тысячи детей и подростков.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Яковлев # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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