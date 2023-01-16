Здоровая критика необходима даже партнёрам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы помните тот момент, если это действительно так было, когда Россия потеряла Украину или же Украина Россию?
Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:
Наверное, когда исчезли дискуссионные площадки, потому как в споре рождается истина. И мне кажется, создание союзного медиахолдинга для обоих участников выгодно только потому, что каждому есть что сказать: и похвалить есть за что, и покритиковать. Неоднократно в программе «САСС уполномочен заявить» были такие хлесткие споры между белорусом и русским – и это здорово. Потому как, несмотря на то, что это Союзное государство, это государства-партнеры, но это адекватная здоровая критика, которая необходима.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Канфуцый у свой час сказаў: аднадумцы – гэта не тыя, хто думаюць аднолькава, а тыя, хто думаюць аб адным.
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