Здоровая критика необходима даже партнёрам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы помните тот момент, если это действительно так было, когда Россия потеряла Украину или же Украина Россию?