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Здоровая критика необходима даже партнёрам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс

16 января 2023 18:33
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Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.    

Кирилл Казаков, СТВ:   
Вы помните тот момент, если это действительно так было, когда Россия потеряла Украину или же Украина Россию?  

Здоровая критика необходима даже партнёрам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс-1

Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:  
Наверное, когда исчезли дискуссионные площадки, потому как в споре рождается истина. И мне кажется, создание союзного медиахолдинга для обоих участников выгодно только потому, что каждому есть что сказать: и похвалить есть за что, и покритиковать. Неоднократно в программе «САСС уполномочен заявить» были такие хлесткие споры между белорусом и русским – и это здорово. Потому как, несмотря на то, что это Союзное государство, это государства-партнеры, но это адекватная здоровая критика, которая необходима.  

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Канфуцый у свой час сказаў: аднадумцы – гэта не тыя, хто думаюць аднолькава, а тыя, хто думаюць аб адным.  

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Надежда Сасс # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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