«Александр Лукашенко очень умело это делает, прямо скажем». Шпаковский рассказал, как колет дрова Президент

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.

Александр Шпаковский, политолог:

Здесь еще дополнение к образу сильного лидера, адекватного человека. Представляете себе Шольца, который рубит дрова? А Макрона, занятого каким-либо физическим трудом? Мне сложно представить. В данном случае, наверное, противостояние образов. Это традиционный славянский лидер, который занят мужской работой. Посмотрите, Александр Лукашенко очень умело это делает, прямо скажем. Это тонкий троллинг западноевропейских государств, соседних государств, поляков. Мы понимаем, откуда исходит основная угроза в отношении нашей страны. Решение по безвизу в Беларуси было асимметричным ответом. Мы говорим: приезжайте, дров дадим.

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