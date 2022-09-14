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«Победа будет за нами». Старший лейтенант народной милиции ДНР прокомментировал ситуацию в Харьковской области

14 сентября 2022 18:21
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Мы перейдем к самому обсуждаемому и близкому конфликту для нас. Тут змагары и прочие пытаются: вот, пропаганда белорусская молчит про события в Харьковской области. Нет, мы не молчим, мы адекватно все оцениваем. Мы нашли возможность пообщаться с людьми на местах, и сегодня выйдет к нам в эфир, правда, в записи, потому что там обстановка меняется каждую минуту, старший лейтенант народной милиции ДНР Антон Гурьянов. Первый его ответ о той обстановке, которая сейчас происходит.  

«Победа будет за нами». Старший лейтенант народной милиции ДНР прокомментировал ситуацию в Харьковской области-1

Антон Гурьянов, старший лейтенант народной милиции ДНР:  
Был я там весной этого года, где сложилась в меньших масштабах, но подобная ситуация. Что можно сказать, сравнивая две эти ситуации? Нам и тогда пришлось отступать, чтобы сохранить жизни людей и боеспособность тех сил, которые там находились, и сейчас ситуация похожая, но в большем масштабе. Те силы, тот уровень обороны… Это на мой взгляд, я не являюсь экспертом в военном деле. Я человек сугубо гражданский, но мобилизованный, защищаю ДНР в рядах народной милиции. То, что я понимаю на своем уровне, могу сказать, что сил, чтобы сдержать наступление превосходящих. Как говорят в Telegram-каналах, в 8 раз превосходившая по численности... Не получилось создать такой оборонительный рубеж, который можно было бы удержать наличествующими силами на этом участке.  

«Победа будет за нами». Старший лейтенант народной милиции ДНР прокомментировал ситуацию в Харьковской области-4

Также можно добавить, что безумно жалко людей, которые с ходу встретили союзные войска русских людей со всей душой, как это принято. Кто не успел эвакуироваться, будут сейчас в очень тяжелом, печальном положении. К сожалению, на войне это бывает. Уже понятно, что легко с этим справиться не получится. Но у меня нет никаких сомнений, что победа будет за нами, потому что наше дело правое.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Антон Гурьянов # Фотофакт

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