«Победа будет за нами». Старший лейтенант народной милиции ДНР прокомментировал ситуацию в Харьковской области
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы перейдем к самому обсуждаемому и близкому конфликту для нас. Тут змагары и прочие пытаются: вот, пропаганда белорусская молчит про события в Харьковской области. Нет, мы не молчим, мы адекватно все оцениваем. Мы нашли возможность пообщаться с людьми на местах, и сегодня выйдет к нам в эфир, правда, в записи, потому что там обстановка меняется каждую минуту, старший лейтенант народной милиции ДНР Антон Гурьянов. Первый его ответ о той обстановке, которая сейчас происходит.
Антон Гурьянов, старший лейтенант народной милиции ДНР:
Был я там весной этого года, где сложилась в меньших масштабах, но подобная ситуация. Что можно сказать, сравнивая две эти ситуации? Нам и тогда пришлось отступать, чтобы сохранить жизни людей и боеспособность тех сил, которые там находились, и сейчас ситуация похожая, но в большем масштабе. Те силы, тот уровень обороны… Это на мой взгляд, я не являюсь экспертом в военном деле. Я человек сугубо гражданский, но мобилизованный, защищаю ДНР в рядах народной милиции. То, что я понимаю на своем уровне, могу сказать, что сил, чтобы сдержать наступление превосходящих. Как говорят в Telegram-каналах, в 8 раз превосходившая по численности... Не получилось создать такой оборонительный рубеж, который можно было бы удержать наличествующими силами на этом участке.
Также можно добавить, что безумно жалко людей, которые с ходу встретили союзные войска русских людей со всей душой, как это принято. Кто не успел эвакуироваться, будут сейчас в очень тяжелом, печальном положении. К сожалению, на войне это бывает. Уже понятно, что легко с этим справиться не получится. Но у меня нет никаких сомнений, что победа будет за нами, потому что наше дело правое.
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