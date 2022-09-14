«Победа будет за нами». Старший лейтенант народной милиции ДНР прокомментировал ситуацию в Харьковской области

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы перейдем к самому обсуждаемому и близкому конфликту для нас. Тут змагары и прочие пытаются: вот, пропаганда белорусская молчит про события в Харьковской области. Нет, мы не молчим, мы адекватно все оцениваем. Мы нашли возможность пообщаться с людьми на местах, и сегодня выйдет к нам в эфир, правда, в записи, потому что там обстановка меняется каждую минуту, старший лейтенант народной милиции ДНР Антон Гурьянов. Первый его ответ о той обстановке, которая сейчас происходит.