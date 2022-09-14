«Это замкнутый круг». Как Штаты провоцируют раскол в Европе. Мнение Лазуткина

Европа столкнется с энергетическим кризисом такого масштаба, что погрузится в Средневековье. На этом фоне Беларусь, имеющая выгодные цены на природные ресурсы, стала настоящим оплотом стабильности и комфорта. И даже может позволить себе оказать европейцам гуманитарную помощь. Своим мнением на важные политические события поделится мой коллега Григорий Азаренок в своей авторской рубрике. «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

В гостях политолог, эксперт, писатель – Андрей Лазуткин. Вы готовы написать антиутопию про замерзающую Европу? «Очень много». Сколько бы мы платили за отопление, если бы поругались с Россией?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я думаю, что жизнь умнее нас – все уже, в принципе, написано. Реально вся Европа сегодня переходит на твердое топливо. По крайней мере, центральная и восточная ее часть. Что такое твердое топливо? Это уголь, дрова, брикет, торф – все то, чем мы топились когда-то в 1970-е годы. Почему так происходит? Дорожают те энергоносители, которые импортируются. Григорий Азаренок:

Сейчас около 2,5 тысячи долларов спотовый газ. Андрей Лазуткин:

Речь не только о домашних хозяйствах. В первую очередь о ТЭЦ и чем их топить: углем, как было раньше, в бородатые годы, или российским газом, которого нет. То есть выбор очевиден. Но зачастую растет цена и на уголь тоже. Если мы посмотрим, например, на польские цены. Это то, что ближе всего к нам по составу рынка. То примерно в Польше, где большие хозяйства, большая доля твердых топливных котлов, которые отапливаются углем, там примерно в 3-4 раза уголь подорожал. Это то, что могло бы ждать нас, если бы у нас была другая ценовая конъюнктура на газ и на нефть с Россией. Григорий Азаренок:

Если бы пришли люди со светлыми лицами и поругались бы с Россией. И рыночек бы решал. Андрей Лазуткин:

Мы бы сегодня закупали уголь по цене примерно долларов, наверное, 400-500 за тонну. Это очень много. Ранее было раза в 2-3 точно дешевле. «Самый простой вариант – это людей отпустить по домам». Как Европа пытается решить энергокризис?

Григорий Азаренок:

Но, казалось бы, благополучная Европа, которая являет нам пример правильной экономики. И вот мы видим сейчас: установить потолок цен, запрещать, установить лимит. Такие совсем не рыночные механизмы. Андрей Лазуткин:

Они не добирают примерно 15 % газа, который нужен для зимнего периода. Как эти 15 % распределить – они сейчас ломают голову. Самый простой вариант – это людей отпустить по домам. Дома вы сами себя отапливаете и работаете удаленно. Это схема, которая сейчас самая массовая, в принципе, для Германии применяется. В других странах, например, в Испании, в Италии кризис пока заметен меньше. Там теплее климат, там меньше промышленности, которой нужен газ. Люди там ранее привыкали жить без горячей воды. Кто-то, быть может, был в турпоездках где-нибудь на Сицилии, в Италии. Там висят бойлеры у всех, как в странах типа Грузии, где нет централизованных систем отопления. Вы себя подогрели воду, немного заплатили за это денег, электроэнергии, и помылись. Нет горячей воды – вы и платите меньше. Там этот режим экономии был всегда. Просто Германия раньше могла себе позволить нормальную отопительную систему и нормальные закупки газа.

Григорий Азаренок:

Тут же самое главное – предприятия. Это не дома, их надо отапливать. И очень серьезно. Оно работает на газу. И столько, сколько этот газ, будет стоить и конечный продукт. А если конечный продукт будет неконкурентоспособным, то… Андрей Лазуткин:

Вот опять же, как работает Европа. Промышленность они вынесли – Германия. Венгрия, Польша. А все остальные страны – это сфера услуг. Если вы работаете в сфере услуг или у вас какая-нибудь офисная работа полегче, то вы можете сидеть дома и сами себя топить дровами (чем хотите). А если вы работаете на заводе гигантском, то понятно, что завод, скорее всего, остановят, потому что он не будет рентабельным просто. Или ваши любимые автомобили немецкие подорожают раза в три на рынке. И, в принципе, кто их купит? Наверное, кроме России, никто. Потому что Запад уже ранее отказывался от такого рода техники, потому что она для них слишком дорогая, слишком энергоемкая. А с нынешними ценами на бензин понятно, куда это все продавать – в Россию, которая под санкциями. Это замкнутый круг, который пока неразрешим для них. «Оружием или какими-то натовскими базами? Ничего подобного». Как Штаты контролируют Европу

Григорий Азаренок:

Базис и надстройка – классическая марксистская схема. И мы сейчас видим, что все-таки надстройка важнее у них. Анналена Бербок говорит: мы будем все обтираться полотенцами, да хоть вы сдохнете все, мне плевать на моих избирателей, мы будем помогать Украине воевать с Путиным до последнего украинца.

Андрей Лазуткин:

По такой логике надстройки и базиса, сейчас этот базис должен скидывать надстройку. А в реальности есть американская крыша, которая всех контролирует. Но чем? Оружием или какими-то натовскими базами? Ничего подобного. Главный рычаг контроля – это финансово-кредитная система. После начала войны Германия была вся разрушена. И все деньги, которые появились в немецких банках, это были деньги США. Они создали с нуля эту новую систему германских кредитных финансовых организаций. И теперь они с этого пожинают плоды. Вот Олаф Шольц не хочет что-то делать, а ему говорят: завтра германские банки перестанут кредитовать вот это, вот это и вот это. Кроме того, есть еще вопрос денежной эмиссии. Почему они начали печатать евро параллельно с США? Эта светлая мысль одновременно пришла к ним в голову или, может быть, американские братья сказали: ребята, вот мы печатаем деньги и вы печатайте деньги. Потому что иначе бы евро просел меньше в период локдаунов и был бы сейчас крепче, чем американская валюта. А так они одинаково падают. И это тоже явно управляемый процесс, потому что Штатам выгодно, чтобы европейская валюта все время просаживалась и была ниже доллара, который сам сейчас имеет проблемы. Имея финансовый контроль, вы уже можете не выбирать никаких лидеров партий или канцлеров – все уже решат за вас. Григорий Азаренок:

Но ведь есть такие мнения, есть такая, как часто говорят, конспирология. Клаус Шваб писал о том, что они сознательно обнуляют экономику Европы, сознательно ухудшают ее уровень жизни, сознательно вводят тотальный контроль над населением вплоть до рассадить по домам и чтобы никуда не рыпались. Для того, чтобы обнулить средний класс, опустить Европу на самое дно, наконец расправиться с Германией и вести войну с Россией до последнего европейца уже. «Они хотят повторить ситуацию локдауна 2020 года»

Андрей Лазуткин:

Кому это выгодно? Конечно, Штатам. Они хотят повторить ситуацию локдауна 2020 года, когда людей посадили под одним предлогом на домашний арест, а сейчас посадят под предлогом нехватки ресурсов для отопления. Что это несет, какие последствия? Конечно, это атомизация общества. Вот оно снова распадается на какие-то кусочки, семьи, людей, которые изолированы друг от друга. Григорий Азаренок:

На митинги уже не выйдешь. Андрей Лазуткин:

Да, это большое количество психологических проблем. Это банальные бытовые неудобства. Вот люди, условно говоря, съезжаются в одно место, чтобы себя как-то отопить в Германии. Я не говорю про Испанию, Италию – там проще ситуация немного. Но центр Европы, локомотив, который финансирует все основные программы Евросоюза, – это Германия, Франция, Нидерланды. Все они сейчас под этим мощным ударом. Их просаживают сознательно. А если вы положите на лопатки центр Европы, то остальные страны, которые в большей или меньшей степени дотируются, они станут тоже в таком зависимом положении. Вот, допустим, Польша и Прибалтика сейчас пытаются переползти под американскую крышу. Они считают, что им поставят американцы сжиженный газ при любом раскладе, поставят оружие, технику, поставят какие-то кредитные ресурсы. У нас будет не единая Европа, а будет какой-то восточный сателлит прямо под Штатами. И будет Старая Европа, центральная, которая будет сильно ослаблена, но тоже будет под Штатами. «Пускай сначала потопятся углем, а мы потопимся газом. И посмотрим, кто из нас более цивилизованный народ»

Григорий Азаренок:

Но мы видим, что Польша сейчас помимо русофобии, которую она производит в промышленных масштабах, назначает в таких же масштабах производить германофобию. Сначала там претензия на репарации, потом Качиньский говорит, что Германия – это вечный и главный враг поляков. И у нас друзья только англичане, американцы и украинцы. То есть сознательно ломают Германию, чтобы сделать такую русофобскую большую Польшу, которая будет здесь воевать? Андрей Лазуткин:

Я бы сказал, что там всегда были такие настроения. Просто если власть нормальная, она накладывает намордник на такие мнения. И, в принципе, Евросоюз как-то с ними разбирался раньше. А сегодня идет такой системный кризис, где Польша должна стать санитарным кордоном между Германией и Россией, чтобы вся логистика и все связи в плане энергетики, технологий, транзита банального не работали. То есть за счет Польши американцы создали водораздел в Европе, который нас разделил. А уже какие причины, предлоги использовали – это второй вопрос. Вторая мировая война или нынешний канцлер Шольц, или новые придумки «Права и справедливости», или украинский кризис. Это все просто предлоги, чтоб держать между Германией и Россией постоянный очаг напряжения. У Штатов это получается на пятерку. Григорий Азаренок:

И что, большой свободный просвещенный европейский народ опустится в Средневековье, потому что так захотелось дяде в Лондоне и в Вашингтоне?