Александр Шпаковский: при соблюдении определённых условий российская армия способна победить не Украину, а коллективный Запад в этой войне

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Помню, вы вечером 24 февраля в эфире у Владимира Рудольфовича Соловьева примерно это и сказали, что оказываете сопротивление – никакой легкой прогулки не будет.

Александр Шпаковский, политолог:

Я внимательно следил за теми решениями, которые направляются в сфере перевооружения, переоснащения, переобучения украинской армии. Мне это не представлялось чем-то комичным, хотя, безусловно, с учетом нынешних харьковских успехов и информации, которая стала разгоняться определенными ресурсами в высочайшем оперативном искусстве украинских генералов, я в это все не верю. Все их оперативное искусство сводится к недостаткам, на мой взгляд, планирования СВО, к недостатку личного состава в зоне СВО, на линии боевого соприкосновения, что не позволяет российской армии маневрировать резервами. Но и в первый день спецоперации стало понятно, когда был высажен десант под Гостомелем, когда двинулись российские войска по разным направлениям, что украинская армия оказывает организованное сопротивление, способна к контрнаступательным действиям. В принципе, я это и сказал.