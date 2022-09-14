Александр Шпаковский: при соблюдении определённых условий российская армия способна победить не Украину, а коллективный Запад в этой войне
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помню, вы вечером 24 февраля в эфире у Владимира Рудольфовича Соловьева примерно это и сказали, что оказываете сопротивление – никакой легкой прогулки не будет.
Александр Шпаковский, политолог:
Я внимательно следил за теми решениями, которые направляются в сфере перевооружения, переоснащения, переобучения украинской армии. Мне это не представлялось чем-то комичным, хотя, безусловно, с учетом нынешних харьковских успехов и информации, которая стала разгоняться определенными ресурсами в высочайшем оперативном искусстве украинских генералов, я в это все не верю. Все их оперативное искусство сводится к недостаткам, на мой взгляд, планирования СВО, к недостатку личного состава в зоне СВО, на линии боевого соприкосновения, что не позволяет российской армии маневрировать резервами. Но и в первый день спецоперации стало понятно, когда был высажен десант под Гостомелем, когда двинулись российские войска по разным направлениям, что украинская армия оказывает организованное сопротивление, способна к контрнаступательным действиям. В принципе, я это и сказал.
На тот момент у меня была еще связь с некоторыми коллегами из Киева. На сегодня я не буду говорить ничего об этих контактах. У меня была более-менее объективная картина ситуации. Я не разделял тех шапкозакидательских настроений, которые были у отдельных российских экспертов. Время показало, что я был прав. Хотя я и сейчас абсолютно убежден, что при соблюдении определенных условий, многие из которых озвучены в публичном пространстве российскими военачальниками, представителями экспертного сообщества, российская армия способна победить не Украину, а коллективный Запад, боевым инструментом которого является Украина, в этой войне и достичь поставленных военных целей СВО. Что касается политических целей, до сих пор есть определенный недостаток политического планирования, особенно в части, касающейся образа будущего освобожденных территорий. Что вы с этой Украиной будете делать?
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