«Часть показателей не выполняется». Госконтроль проверил, как Оршанский район реализует поручения Президента

Новости Беларуси. Развитие регионов – одна из главных задач всей вертикали власти. 14 сентября в центре внимания – Оршанский район. Глава государства неоднократно говорил о проблемных моментах своей малой Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше». Подробнее здесь .

Это повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета. В январе 2019-го был подписан профильный указ, включающий в себя мероприятия, направленные на решение поставленных задач. При этом Президент, посещая регион, неоднократно обращал внимание: качество выполнения поручений должно соответствовать уровню вложенных средств.

На финансирование программы за три года было направлено более 2 миллиардов рублей – как бюджетных, так и собственных средств организаций и предприятий. Принятые меры позволили значительно нарастить промышленный потенциал и развить социальную инфраструктуру региона. В то же время Комитет государственного контроля продолжает следить за выполнением данных поручений. И, как показал комплекс проверок, часть из них остаются только на бумаге.

Владимир Годяцкий, председатель Комитета государственного контроля Витебской области:

Были конкретные целевые показатели, которые необходимо достигнуть каждому предприятию по каждой сфере. На сегодня (мы подводим промежуточный итог 2022 года) видим прогнозы и видим, что часть показателей не выполняется. Есть интересные проекты на каждом предприятии, которые должны были реализовываться, но по субъективным и объективным причинам, где-то по нерасторопности исполнителей программа затягивается.

Времени для исполнения поручений по развитию региона у местных управленцев остается чуть больше года. За это время предстоит подтянуть непозитивные показатели.