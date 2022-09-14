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«Часть показателей не выполняется». Госконтроль проверил, как Оршанский район реализует поручения Президента

14 сентября 2022 18:57
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Новости Беларуси. Развитие регионов – одна из главных задач всей вертикали власти. 14 сентября в центре внимания – Оршанский район. Глава государства неоднократно говорил о проблемных моментах своей малой Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Часть показателей не выполняется». Госконтроль проверил, как Оршанский район реализует поручения Президента-1

Это повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета. В январе 2019-го был подписан профильный указ, включающий в себя мероприятия, направленные на решение поставленных задач. При этом Президент, посещая регион, неоднократно обращал внимание: качество выполнения поручений должно соответствовать уровню вложенных средств.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше». Подробнее здесь.

«Часть показателей не выполняется». Госконтроль проверил, как Оршанский район реализует поручения Президента-4

На финансирование программы за три года было направлено более 2 миллиардов рублей – как бюджетных, так и собственных средств организаций и предприятий. Принятые меры позволили значительно нарастить промышленный потенциал и развить социальную инфраструктуру региона. В то же время Комитет государственного контроля продолжает следить за выполнением данных поручений. И, как показал комплекс проверок, часть из них остаются только на бумаге.

«Часть показателей не выполняется». Госконтроль проверил, как Оршанский район реализует поручения Президента-7

Владимир Годяцкий, председатель Комитета государственного контроля Витебской области:
Были конкретные целевые показатели, которые необходимо достигнуть каждому предприятию по каждой сфере. На сегодня (мы подводим промежуточный итог 2022 года) видим прогнозы и видим, что часть показателей не выполняется. Есть интересные проекты на каждом предприятии, которые должны были реализовываться, но по субъективным и объективным причинам, где-то по нерасторопности исполнителей программа затягивается.

Времени для исполнения поручений по развитию региона у местных управленцев остается чуть больше года. За это время предстоит подтянуть непозитивные показатели.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Владимир Годяцкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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