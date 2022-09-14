«Ребята шли под веществами». Старший лейтенант Народной милиции ДНР рассказал об украинской армии

Антон Гурьянов, старший лейтенант Народной милиции ДНР:

Пехота противника… Нас атаковали подразделения «Кракен», бой шел у нас 9 часов подряд. Когда по ним происходили попадания, они продолжали движение, то есть шли в полный рост. Это возможно только в одном случае. Бронежилет тут ни при чем. Ребята шли под веществами определенными. Потому что даже если по бронежилету попадает пуля, то там продолжить движение без соответствующей анестезии не получается. Мы их ожидали с одного направления, а они ударили сразу с трех. Выучка чувствуется. Враг подготовлен, враг опасный, хитрый, коварный и особо не церемонится. Те ребята, которые попали в плен, потом уже по обмену некоторые вернулись… В общем, не для слабонервных такие рассказы. С другой стороны, то, что необученные железные каски 9 часов сдерживали обученных головорезов, говорит о многом. Сейчас под Балаклеей та же ситуация: наши мобилизованные ребята из ДНР, из Росгвардии в непростых условиях, они приняли бой. То, что войска отвели, я понимаю, это было необходимо, чтобы сохранить жизни солдат, боеспособность и избежать более тяжелых последствий.

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