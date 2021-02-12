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Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны

12 февраля 2021 16:07
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Новости Беларуси. Как и положено главной дискуссионной площадке, по ее окончании – в холле бурные обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот некоторые из мнений делегатов.

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны-1

Татьяна Литвинчик, учитель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 78 Гродно»:
Впечатления самые яркие. Вопросы были, и получила ответы на вопросы, и даже больше. Поскольку я представляю образование, в частности дошкольное образование, то я поняла тоже, чем нужно заниматься – вопрос патриотизма важен, и поэтому при приезде на место будем работать именно над этим вопросом.

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны-4

Константин Андрусевич, первый секретарь Комитета БРСМ Московского района:
Было высказано [много – прим. ред.] полезных инициатив и предложений, которые мы непосредственно уже будем продвигать и решать в дальнейшем. Здесь были только обозначены те задачи, которые нам стоит выполнить уже в ближайшие пять лет.

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны-7

Татьяна Котлобай, помощник врача общей практики Ново-Иолчанской амбулатории:
Очень достойная речь Президента. Такая в душе действительно закралась серьезнейшая патриотическая нотка. Возвращаюсь домой, чтобы передать все эмоции и рассказать своим людям, насколько мы все должны объединиться и стоять за свою родину.

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны-10

Анна Козлова, председатель Совета студентов ВГМУ:
Это собрание закончилось на такой трогательной ноте. И в конце даже у меня, например, наворачивались слезы от слов наших друзей из Украины, Сербии – им это уже пришлось пройти. Я очень рада, что благодаря нашему Президенту и нашему народу мы не допустили развала нашей страны. Я очень надеюсь, что мы будем способствовать ее развитию.

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны-13

Татьяна Захожая, механизатор ГП «Путчино» Дзержинского района, почетный гражданин Минской области:
Конечно, все будут меня спрашивать. Но хотя все и телевизор смотрели, но вживую это тоже интереснее послушать, действительно, мнение: как, что тут было. У нас во всех настрой такой поднятый, что действительно хочется работать – еще лучше работать, чтобы мы жили лучше.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Татьяна Литвинчик # Константин Андрусевич # Татьяна Котлобай # Анна Козлова # Татьяна Захожая # Фотофакт

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