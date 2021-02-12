Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны

Новости Беларуси. Как и положено главной дискуссионной площадке, по ее окончании – в холле бурные обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот некоторые из мнений делегатов.

Татьяна Литвинчик, учитель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 78 Гродно»:

Впечатления самые яркие. Вопросы были, и получила ответы на вопросы, и даже больше. Поскольку я представляю образование, в частности дошкольное образование, то я поняла тоже, чем нужно заниматься – вопрос патриотизма важен, и поэтому при приезде на место будем работать именно над этим вопросом.

Константин Андрусевич, первый секретарь Комитета БРСМ Московского района:

Было высказано [много – прим. ред.] полезных инициатив и предложений, которые мы непосредственно уже будем продвигать и решать в дальнейшем. Здесь были только обозначены те задачи, которые нам стоит выполнить уже в ближайшие пять лет.

Татьяна Котлобай, помощник врача общей практики Ново-Иолчанской амбулатории:

Очень достойная речь Президента. Такая в душе действительно закралась серьезнейшая патриотическая нотка. Возвращаюсь домой, чтобы передать все эмоции и рассказать своим людям, насколько мы все должны объединиться и стоять за свою родину.