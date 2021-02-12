Сербская актриса о Президенте Беларуси на ВНС: не оставляет ни одного атома для себя, хочет всё передать, всю свою силу
Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля работала информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становились делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Вы пристально наблюдаете за нашей страной. И предыдущий год очень непростой в нашей стране. Ваш взгляд со стороны. Как мы его прошли, что мы сегодня имеем?
Ивана Жигон, председатель Общества сербско-российско-белорусской дружбы:
Я вам скажу, что думаю, что вы до этого года сделали невозможное, вы как будто остановили время в самом хорошем смысле этого слова. Все эти темные процессы, которые идут и которые, к несчастью, вы сейчас немножко на своей коже ощутили. Вы их какими-то силами своей чистоты, любви к родине – наверняка это и дар того, что ваши предки настолько дали в Великой Отечественной войне – вы успели невозможное. У нас такие беспорядки были в 2002 году. Вы положительной энергией, трудом успевали невозможное. А то, что сейчас этот мятеж, который во всем мире, и коронавирус, и разные другие способы, которыми этот новый порядок борется, чтобы покорить всех, – конечно, случилось и у вас, но, слава богу, не победил мятеж, вы устояли, вы не встали на колени. Я помню нас в 2002 году, и вы помните распад Советского Союза.
Игорь Позняк:
Конечно.
Ивана Жигон:
Помним мы такие ситуации. Мы же братья, сестры. Мы не смотрим издалека друг на друга. И наши победили демонстранты тогда, тогда было много всего распродано. Мы сейчас боремся, чтобы усилить нашу армию, потому что все было уничтожено после того, как они победили. Вот это нужно – чтобы ваш молодой человек знал, что, когда побеждает эта сила, потом первое – армия уходит. Но, слава богу, сейчас мы трудимся над нашей армией. Но прошло сколько времени. Все уничтожается, распродается, некоторые источники воды даже не в нашем контроле, а тогда были. И я вам скажу, что молодому человеку тяжелее всего: он неопытный, а враг стал невидимкой. Он не нападает только извне, он нападает на тебя изнутри. Эти лозунги – человек сам себя заставляет, что это действует на него. Вот не действует, как раньше – войны велись, убивали тело человека. Сейчас убивают его душу. Очень важно, чтобы люди поняли. Молодые люди могут увидеть на примере бомбежки в 1999 году, какое отношение потребительской цивилизации к православным славянам. И тут ничего больше не надо.
Игорь Позняк:
Этот год в Беларуси объявлен Годом единства. Слово «единство» – один из слоганов нашего Всебелорусского собрания сегодняшнего. Слово «единство» прозвучало из уст Президента, из уст делегатов очень много раз. Как вы считаете, удается нам это единство сохранить?
Ивана Жигон:
Это очень тяжело. Вы знаете, когда процесс пошел, нужно столько труда, понимания. Надо и понять эту молодежь. Она же тоже не виновата, что враг вошел к ней в голову. Им надо помочь! Очень сильно им надо помочь. Я очень сострадаю молодым поколениям, я направила всю свою деятельность и как артист уже последние 20 лет именно к сердцу молодого человека, потому что я видела, что творится. И нужно им очень много помогать, чтобы мы обнялись, чтобы мы были родными, близкими с ними, чтобы друг друга поняли. Но они должны увидеть опыт того, что прошли их братья, сестры. Единство – ничего не надо делить. Вот я председатель Общества сербско-русско-белорусской дружбы. И знаете, когда мы будем едины? Когда и как народы будем близко, рядом, когда друг на друга будем очень крепко...
Игорь Позняк:
Вы очень внимательно следили за выступлением Президента, вы лично знаете Александра Лукашенко. Мы, конечно, все помним ваш замечательный фильм о нашем белорусском лидере.
Ивана Жигон:
И о вашей стране! Это был фильм о вашей стране и интервью с Президентом. «Земля под белыми крыльями» назывался фильм.
Игорь Позняк:
Сегодняшнее выступление Президента. Что вы для себя отметили, что вы для себя подметили?
Ивана Жигон:
Это так это невероятно. Видно, что Президент, но как будто обычный родной человек – хочет отдать все до конца. Человек бы подумал: прошло столько лет, сколько он на этом посту, каждый бы утомился хотя бы немного. Нет, он не оставляет, мне кажется, ни одного атома для себя, он хочет все передать, всю свою силу. Он, по-моему, не говорил речь, а отвечал, ответствовал своему народу. Меня это поразило абсолютно. А такая отдача и такой ответ на то, что вы ему отдали доверие на столько лет. Это поражает, меня это тронуло.