Сербская актриса о Президенте Беларуси на ВНС: не оставляет ни одного атома для себя, хочет всё передать, всю свою силу

Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля работала информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становились делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Вы пристально наблюдаете за нашей страной. И предыдущий год очень непростой в нашей стране. Ваш взгляд со стороны. Как мы его прошли, что мы сегодня имеем?

Ивана Жигон, председатель Общества сербско-российско-белорусской дружбы:

Я вам скажу, что думаю, что вы до этого года сделали невозможное, вы как будто остановили время в самом хорошем смысле этого слова. Все эти темные процессы, которые идут и которые, к несчастью, вы сейчас немножко на своей коже ощутили. Вы их какими-то силами своей чистоты, любви к родине – наверняка это и дар того, что ваши предки настолько дали в Великой Отечественной войне – вы успели невозможное. У нас такие беспорядки были в 2002 году. Вы положительной энергией, трудом успевали невозможное. А то, что сейчас этот мятеж, который во всем мире, и коронавирус, и разные другие способы, которыми этот новый порядок борется, чтобы покорить всех, – конечно, случилось и у вас, но, слава богу, не победил мятеж, вы устояли, вы не встали на колени. Я помню нас в 2002 году, и вы помните распад Советского Союза. Игорь Позняк:

Конечно.

Ивана Жигон:

Помним мы такие ситуации. Мы же братья, сестры. Мы не смотрим издалека друг на друга. И наши победили демонстранты тогда, тогда было много всего распродано. Мы сейчас боремся, чтобы усилить нашу армию, потому что все было уничтожено после того, как они победили. Вот это нужно – чтобы ваш молодой человек знал, что, когда побеждает эта сила, потом первое – армия уходит. Но, слава богу, сейчас мы трудимся над нашей армией. Но прошло сколько времени. Все уничтожается, распродается, некоторые источники воды даже не в нашем контроле, а тогда были. И я вам скажу, что молодому человеку тяжелее всего: он неопытный, а враг стал невидимкой. Он не нападает только извне, он нападает на тебя изнутри. Эти лозунги – человек сам себя заставляет, что это действует на него. Вот не действует, как раньше – войны велись, убивали тело человека. Сейчас убивают его душу. Очень важно, чтобы люди поняли. Молодые люди могут увидеть на примере бомбежки в 1999 году, какое отношение потребительской цивилизации к православным славянам. И тут ничего больше не надо.

Игорь Позняк:

Этот год в Беларуси объявлен Годом единства. Слово «единство» – один из слоганов нашего Всебелорусского собрания сегодняшнего. Слово «единство» прозвучало из уст Президента, из уст делегатов очень много раз. Как вы считаете, удается нам это единство сохранить? Ивана Жигон:

Это очень тяжело. Вы знаете, когда процесс пошел, нужно столько труда, понимания. Надо и понять эту молодежь. Она же тоже не виновата, что враг вошел к ней в голову. Им надо помочь! Очень сильно им надо помочь. Я очень сострадаю молодым поколениям, я направила всю свою деятельность и как артист уже последние 20 лет именно к сердцу молодого человека, потому что я видела, что творится. И нужно им очень много помогать, чтобы мы обнялись, чтобы мы были родными, близкими с ними, чтобы друг друга поняли. Но они должны увидеть опыт того, что прошли их братья, сестры. Единство – ничего не надо делить. Вот я председатель Общества сербско-русско-белорусской дружбы. И знаете, когда мы будем едины? Когда и как народы будем близко, рядом, когда друг на друга будем очень крепко... Игорь Позняк:

Вы очень внимательно следили за выступлением Президента, вы лично знаете Александра Лукашенко. Мы, конечно, все помним ваш замечательный фильм о нашем белорусском лидере.