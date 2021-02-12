Александр Лукашенко – делегатам ВНС: вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях, об этом внутреннем накале

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание 12 февраля завершило свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог за эти два дня вышел из запланированного графика – собственно, на часы никто не смотрел, ведь во время большого диалога обсуждали будущее всей страны. Да и белорусы ждали ответы на многие вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, приехав сюда, вывалили кучу тех вопросов, которые мы не ожидали, в том числе и я. Оказывается, эти, казалось бы для нас глобальные, вопросы Конституции, перераспределения и прочее, не были даже в приоритете. Это говорит о том, что мы можем оторваться, руководство страны, от жизни обычных людей. То есть стало понятно, что кроме этих политических надстроечных вопросов людей волнует базис, экономика, их конкретная жизнь. Это особенность.

Еще одно впечатление. Вы знаете, нас будут критиковать, они уже это делают. Порой безмозгло, неразумно. Ну а как вы хотели? Им остается это делать, но вы не переживайте. Мы формируем повестку нашей жизни, повестку дня – им приходится плестись в хвосте. Пусть анализируют, критикуют, только по делу желательно бы, и не врали, не допускали ошибок, в чем они нас упрекают. Но меня не покидала мысль – это собрание было каким-то особым, здесь я почувствовал монолит. Вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях. И даже не столько о решениях, а об этом внутреннем накале. Тот дух передайте людям, чтобы они понимали. Нас, прежде всего, должны понять люди, которые направили нас сюда. Но если к этому еще заблудшие подключатся, будет очень хорошо.