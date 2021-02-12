Александр Лукашенко: я не хочу никакого боя, но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать

За время подготовки к ВНС в оргкомитет поступило больше 17 тысяч предложений, и ни одна идея не осталась без внимания. Несмотря на грядущие изменения, в целом курс страна менять не намерена. Беларусь всегда старалась решать любые конфликты миров. И сейчас подтверждаем свою готовность для любых мирных инициатив. Но это не значит, что при серьезной опасности страна не сможет защитить свою независимость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не хочу никакого боя, я не хочу никаких столкновений. Ни в коем случае. Я никогда этого не сделаю, но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать. Зубы мы показали, когда пол армии подняли и вывели в район Гродно. И спасибо тем, кто приехал на площадь. Казалось бы, и трудно, и сложно, может быть, и не надо. Тут их долбили, ломали, что кого-то специально туда согнали и прочее. Вы не понимаете, какую вы сыграли роль в то время, когда мы показали тогда и потом, что кроме них есть еще очень много людей, которые не просто имеют иную точку зрения, а полны решимости отстаивать эту точку зрения. Это было очень важно.