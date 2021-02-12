Слесарь на ВНС: «Тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносит свои плоды: производство не остановлено, семьи заводчан сыты»

Новости Беларуси. С трибуны народного вече 12 февраля звучали самые разные идеи и предложения. Каждый делегат говорил о том, что волнует его земляков, коллег и родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Приходько на время всебелорусского диалога оставил металлургический цех. Слесарю Белорусского металлургического завода всего 22 года, но уже сейчас ему есть что сказать своей стране.