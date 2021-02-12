Слесарь на ВНС: «Тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносит свои плоды: производство не остановлено, семьи заводчан сыты»

Новости Беларуси. С трибуны народного вече 12 февраля звучали самые разные идеи и предложения. Каждый делегат говорил о том, что волнует его земляков, коллег и родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Приходько на время всебелорусского диалога оставил металлургический цех. Слесарю Белорусского металлургического завода всего 22 года, но уже сейчас ему есть что сказать своей стране.
Алексей Приходько, слесарь контрольно-измерительных приборов Белорусского металлургического завода:
Несмотря на свою молодость, я прекрасно понимаю, что предприятия страны должны работать бесперебойно, и это главное. Стабильная зарплата, модернизация производства – все это результат слаженных действий коллективов. События лета-осени 2020 года показали: глядя на то, как у других, можно очень быстро потерять то, что создавалось годами у себя. Дело не в наших точечных проблемах. Просто за рубежом не приемлют наш путь развития, а сами лезут, чтобы отвлечь от своих проблем и затемнить их нашими. За примером далеко ходить не надо: летом о том, что на нашем предприятии забастовка, мы узнали из зарубежных интернет-ресурсов, со страниц Telegram-каналов, и нас призывали остановить работу. И тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносит свои плоды: производство не остановлено, контракты сохранены, семьи заводчан сыты. И каждый понимает: сохраним предприятие – сохраним страну.
Не просто обсудить – найти решение проблемам и чаяниям белорусов на форуме собрались почти 3000 участников. Учителя, врачи, опытные управленцы, студенты и люди от станка.