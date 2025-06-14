Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны

«Идти от земли» – вот еще одно требование Президента. Оно прозвучало 13 июня и адресовано тем, кто отвечает за развитие отечественной военной беспилотной авиации. Дроны – последний и наиболее современный тренд и в военном деле, и в обеспечении национальной обороны. Как успешное использование таких машин, так и трудности противодействия беспилотникам можно наблюдать в ходе специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Брестской области Александр Лукашенко провел совещание по развитию белорусских беспилотных авиационных систем. А это целая отрасль: от разработки и выпуска дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, уверен Президент. Что для этого нужно и как эту инновационную историю грамотно вписать в систему национальной обороны? Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьем – наше главное оружие.

По поручению главы государства, сегодня армия активно привлекает к освоению беспилотных летательных комплексов студентов. А на военных факультетах в 12 вузах созданы соответствующие классы. Потенциально они будут готовить до 20 тысяч специалистов в год.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Активно используются имеющаяся в ДОСААФ база по проведению различных спортивных состязаний по дрон-рейсингу. Используются тренажерные классы, созданные в клубах военно-патриотического воспитания. Поэтому сегодня использование беспилотников стало достаточно массовой такой специализацией, и Вооруженные Силы не испытывают недостатков в подготовке тех специалистов, которые нам необходимы для руководства данным видом вооружения. Очевидно, не все разработки, представленные на выставке, в полной мере удовлетворяют запросы военнослужащих. Требование Президента – качество превыше всего. Лукашенко провел совещание по вопросам развития производства военных беспилотников и бронежилетов. В разработке БПЛА Беларусь уже не новичок, тем не менее более «близкой отраслью» Президент назвал системы РЭП.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

По РЭПу у нас более полноценная, более развитая научная школа. И, конечно же, результаты сегодня по РЭПу чуть-чуть лучше. Но это два направления, которые на постоянной основе конкурируют между собой. Поэтому сегодня вырывается вперед один, завтра его догоняет второй и так наоборот. Технологии – важны, их надо совершенствовать. Тем не менее, как неоднократно отмечал Президент, без военных работать ничего не будет. На выставке Президенту представили также разработки в области индивидуальной защиты солдат. Лукашенко требует «идти от земли» в вопросах развития военной беспилотной авиации в Беларуси.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Класс защиты, все ГОСТы выполняются, но учитывая, что это местный производитель, здесь уже идет очень тонкая работа по подгонке. И для того, чтобы все потребности Вооруженных Сил учитывать. Это дополнительный карманчик, дополнительная точка крепления для какого-то снаряжения, ну и, соответственно, дополнительная защита каких-то уязвимых мест, исходя из опыта боевых действий. Итогом рабочей поездки Главнокомандующего стало совещание, оно прошло здесь же – в полевых условиях. Александр Лукашенко определил ключевые вопросы: пожалуй, наиважнейший, это какие именно беспилотники будем производить? Сегодня их разработаны если не сотни, то десятки – точно. Но что конкретно нужно В Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие будем производить? Мы прекрасно все понимаем, сегодня произвели, завтра они устарели. Или в частности, Или же совсем? Ну, совсем, наверное, нет. А все время надо модернизация. Вы понимаете, что модернизация – это тоже немалые деньги. Но беспилотники нужны. Может быть, нам пойти путем создания базовых трех-четырех их, со временем, если нужно, модернизировать. Если нужно. Как я уже вас предупредил, от земли. Давайте будем исходить из земной нашей принадлежности. Давайте будем четко понимать – это можно, это нельзя. Вместе с тем глава государства требует оставаться дальновидными. Он напомнил, как почти 10 лет назад мы почти начали реализацию программы реконструкции вооружения, которая обошлась бы не в один миллиард.