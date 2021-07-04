Александр Лукашенко: мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке
Новости Беларуси. Безусловно, главным событием недели стало широкое празднование Дня Независимости Беларуси. Дня, который как никакой другой символизирует единство нации, единство общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Сложно найти, да и стоит ли искать праздник, который добуквенно говорит о том, что именно празднует вся страна. Независимость! Не в каком-то сослагательном наклонении, а в буквальном смысле.
Евгений Поболовец:
Освобождение Минска в 1944-м – это в первую очередь символ освобождения всей страны, всего белорусского народа от главной угрозы нации в XX веке. Гитлеровцы не просто хотели захватить чужие земли, они хотели сделать из белорусов рабов. Я напомню одно из требований плана «Ост»: 75 % белорусов должны были быть или переселены в другие места, или уничтожены. И если бы этот план удался, о какой нации на этих землях мы бы говорили сегодня? О белорусах ли? Думаю, мы много еще чего узнаем по итогам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Евгений Поболовец:
А пока обратите внимание – ядро нацистского коллаборационизма в те годы в нашей стране составляли выходцы из польского или ополяченного населения Белой Руси. Они еще тогда хотели вернуть себе наши западные регионы. И события 2020 года показали: планы эти никуда не делись. Просто война сейчас другая.
Евгений Поболовец:
Не танки на полях сражений, а Telegram-каналы. Воздействие не на тело человека – поражение пулей или осколком снаряда, а на разум – введение в сознание ложных представлений о якобы настоящих ценностях белорусов. А по сути, все та же история с захватом нации. На этот раз с захватом ее сознания и переосмысления нами постулата «хто ты гэткi» в сторону «Эўропы», как они говорят. Не белорус как сын своего народа им нужен, а человек, который будет пахать за злотые на польских плантациях и заводах. Такими объявлениями буквально кишат Facebook и Instagram белорусов. Показательно, правда?
Евгений Поболовец:
Но разговор с позиции силы с нашим народом бесперспективен. Об этом Александр Лукашенко говорил во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси. Много на неделе говорили и о колоссальном давлении на страну, и о жизни общества в условиях гибридной войны, и об осмыслении того, чем именно на нас давят и как пытаются сломать.
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К слову, во Дворце Республики глава государства сделал еще ряд важных заявлений. На неделе Президент общался и с Владимиром Путиным, и с Николаем Патрушевым. И кое-какие подробности этих разговоров глава государства озвучил обществу.
Евгений Поболовец:
Подорвать узел связи в Вилейке, уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах, отрезать язык Азаренку. Это лишь некоторые из планов так называемой «спящей» террористической ячейки. Это те факты, которые сегодня уже можно предъявить общественности. Вот такие подарки готовились к 3 июля.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На границе с Литвой (кратко мы давали эту информацию) был перехвачен пограничниками беспилотник. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра со взрывчаткой – обезврежена. Так кто же совершает преступления на границе? Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе.
Многие из участников ячейки задержаны и дают признательные показания. Их нашли в течение двух суток. Вот, к примеру, некая Октавия – таким был ник у женщины в чате – как на духу рассказывает о своих планах.
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Наталья Матвеева:
Мы созванивались, были долгие споры. Направлять… Дис меня очень мало направлял, он в основном доверил мне разработку операции.
Евгений Поболовец:
Но нас, конечно, больше всего волновала судьба нашего коллеги Григория Азаренка. То, что планы там были вполне себе конкретные, ясно хотя бы из вот этого голосового сообщения некоего Дениса Хоффмана – создателя и владельца Telegram-канала. Гражданина Германии.
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