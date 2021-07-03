«Вывести её из строя, сжечь». Что говорит женщина, которую подозревают в попытке поджога лесовозов

Новости Беларуси. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о вскрытых в стране «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. «Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азарёнка Первое, о чем говорил Президент – в стране вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день Х.

«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны» В частности, речь шла о чате ОГСБ («Отряды самообороны Беларуси»), администратором и фактическим владельцем которого выступал некий гражданин Германии Денис Хоффман. Ник – Дис. Одну из участниц чата – под ником Октавия, а в миру Наталью Матвееву – задержали при попытке поджога лесовозов ночью.

Наталья Матвеева:

Предложила тему лесхоза. Почему именно лесхоз? Потому что это сейчас достаточно больная тема, поскольку у нас и так нет экологии, а при таких темпах вывозки мы можем лишиться всего. Ну, и здоровья нескольких поколений в будущем. Мы созванивались, были долгие споры. Направлять… Дис меня очень мало направлял, он в основном доверил мне разработку операции.