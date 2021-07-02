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«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны»

02 июля 2021 17:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны»-1

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Ксения Худолей, корреспондент:
В канун Дня Независимости время подытожить очередной суверенно прожитый белорусами год. Он не был простым, но позволил понять, что спокойствие и мир на нашей земле не дают покоя Западу. Президент раскрыл подробности завершенной недавно спецоперации. Александр Лукашенко назвал конкретные места, факты, имена и фамилии.

«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не все знаем и не знаем, что они предпримут потом. Так вот мы думали, что это экономика, санкции. Как оказалось сегодня (и это уже подтверждено), это не чисто санкции экономические, это террор. Факты? Пожалуйста.

Сегодня вскрыты созданные спящие так называемые террористические ячейки, так называемые – в кавычках – отряды самообороны. Так они себя называют. Цель этих террористических спящих ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, нам это давно было известно – насильственная смена власти в день Х. Они сами пока не знают, что это за день Х: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия.

Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем 2,5 тысячи подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа – гражданин Российской Федерации Дудников.

«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны»-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Роман Протасевич # Ксения Худолей # Фотофакт

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