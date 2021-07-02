Александр Лукашенко: «При попытке бегства в Украину и Литву все были пойманы, все до единого»

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, – Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и мы этот режим свергнем. Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания. Покушение не удалось.

Следующее, более серьезное мероприятие, которое было затеяно совсем недавно – 27-28 июня 2021 года. Покушение на подрыв узла связи Военно-морского флота России, Вилейка (радиостанция «Антей»). Вы, наверное, знаете, что недавно мы, так сказать, плотно общались с президентом России. Мы об этом не сообщали, потому что тогда операция еще не была закончена. Но мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете.

Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы. Ну, у меня сразу могут потом спросить, если я дальше не продолжу: а фамилии? Пожалуйста. Гулевич, Ашурок, Глотов, Господарев, другие. При попытке бегства в Украину и Литву все были пойманы, все до единого. Молодцы ребята из группы «Альфа» и другие, которые их задержали.