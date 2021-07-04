Коснётся ли это простых граждан? Вот для кого будет закрыта граница с Украиной

Новости Беларуси. На неделе Президент Беларуси потребовал надежно закрыть границу с Украиной. В частности, на зеленой границе и в пунктах пропуска на украинском направлении увеличено количество пограннарядов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это связано с непростой ситуацией в самой Украине. В стране, где все еще идет война, по умолчанию много оружия. Не всегда удается эффективно отслеживать все эти потоки, поэтому Беларусь вынуждена усиливать контроль на границе. Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»

Евгений Поболовец, СТВ:

Слова Президента некоторые комментаторы, естественно, тут же переиначили. Мол, чуть ли не на замок закрываем границу для всех. Хотя глава государства четко пояснил – границу закрывают для тех, кто пытается незаконно ввести оружие, простые украинцы от этих мер не пострадают.