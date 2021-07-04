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Коснётся ли это простых граждан? Вот для кого будет закрыта граница с Украиной

04 июля 2021 16:35
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Новости Беларуси. На неделе Президент Беларуси потребовал надежно закрыть границу с Украиной. В частности, на зеленой границе и в пунктах пропуска на украинском направлении увеличено количество пограннарядов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коснётся ли это простых граждан? Вот для кого будет закрыта граница с Украиной-1

Это связано с непростой ситуацией в самой Украине. В стране, где все еще идет война, по умолчанию много оружия. Не всегда удается эффективно отслеживать все эти потоки, поэтому Беларусь вынуждена усиливать контроль на границе.

Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»

Коснётся ли это простых граждан? Вот для кого будет закрыта граница с Украиной-4

Евгений Поболовец, СТВ:
Слова Президента некоторые комментаторы, естественно, тут же переиначили. Мол, чуть ли не на замок закрываем границу для всех. Хотя глава государства четко пояснил – границу закрывают для тех, кто пытается незаконно ввести оружие, простые украинцы от этих мер не пострадают.

Коснётся ли это простых граждан? Вот для кого будет закрыта граница с Украиной-7

Евгений Поболовец:
И хоть Госпогранслужба Украины уже успела заявить, что фактов перемещения оружия стало меньше, понимания в этом вопросе не прибавилось. Этих фактов стало меньше по количеству или их просто меньше стали выявлять? А это, как говорят на юге Украины, две большие разницы.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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