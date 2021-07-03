«Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азарёнка
Новости Беларуси. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о вскрытых в стране «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. Также Президент отметил, что накануне праздника было совершено нападение на нашего коллегу Григория Азаренка.
Обсуждали и планы покушения на Григория Азаренка, и даже то, под каким соусом это все потом подать общественности.
Денис Хоффман:
Сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем за следующими вами. Кто не верит, может попросить его выйти в какой-нибудь онлайн-стрим, или как долго вы его не увидите в телепередачах. То есть всю жизнь вы его не увидите, теперь эта *** разговаривать не сможет. Ну, то есть если от нас первое инфо это идет, то мы берем на себя ответственность, а все вокруг просто типа не знают, правда это, неправда. Ну, короче, и ждем потом его выхода онлайн. А его не будет.
Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, которая завершилась 1 июля. Сейчас на ваших экранах кадры задержания. В машине – некто Дмитрий Сосновский и его подельник.
Вот они выходят и направляются в сторону Григория.
Как видите, Азаренок спокойно идет по дорожке, но в момент нападения оказывает активное сопротивление.