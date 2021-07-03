«Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азарёнка

Денис Хоффман:

Сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем за следующими вами. Кто не верит, может попросить его выйти в какой-нибудь онлайн-стрим, или как долго вы его не увидите в телепередачах. То есть всю жизнь вы его не увидите, теперь эта *** разговаривать не сможет. Ну, то есть если от нас первое инфо это идет, то мы берем на себя ответственность, а все вокруг просто типа не знают, правда это, неправда. Ну, короче, и ждем потом его выхода онлайн. А его не будет.