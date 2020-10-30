Александр Лукашенко: флаги мы сняли с балконов в Гродно, кто-то от страха сам их поснимал, но это не значит, что они не появятся завтра

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он никогда не самоустранялся от решения возникших проблем, не боялся брать ответственность на себя – при этом даже чрезмерную. Я вам говорю об этом откровенно. Пришлось иногда за руку его придерживать. Он обладает высокой степенью организованности и работоспособности. И что меня, откровенно говоря, удивило, я даже колебнулся в какой-то момент: с Натальей Ивановной обсуждали, не назначить ли его главным идеологом в стране. Образованный, неожиданно для меня прекрасно владеющий словом. И главное – изнутри, от души. Это редкие люди. Но все-таки та опасность, которая сегодня у нас на западном направлении (я вчера говорил), в Гродненской области, – флаги мы сняли с балконов в Гродно, кто-то от страха сам их поснимал, но это не значит, что они не появятся завтра там.

Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали

Это касается не только Гродно, но и Бреста, куда направлен наш аксакал – Валерий Павлович Вакульчик. Я ему благодарен, в общем-то, он мог сказать: «Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых». Нет. «Я пойду на свою родину и буду ее защищать, пока жив». Это действительно достойно офицера и генерала.