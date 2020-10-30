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Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали

30 октября 2020 19:09
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Новости Беларуси. Юрий Караев работать будет в паре с губернатором Владимиром Караником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали-1

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:   
Мы в один день назначались на должности министров в этом дворце, до этого я его не знал. Но вот там познакомились, и вот эта пандемия заставила вместе работать, в связке. Скажу, что МВД очень немало помогло Министерству здравоохранения в этом вопросе, и мы очень хорошо сотрудничали, в том числе и в производстве средств защиты, и в контроле за самоизоляцией, и в охране мест лечения, чтобы режим соблюдался карантина, потому что у нас в учреждениях действительно было все правильно поставлено с точки зрения, чтобы не заражались новые люди и это бесконтрольно не было.  

Караев о Каранике: мы в один день назначались на должности, познакомились и очень хорошо сотрудничали-4

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Юрий Караев # Владимир Караник # Фотофакт

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