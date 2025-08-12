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Сильный взрыв прогремел на заводе в США – есть жертвы

12 августа 2025 07:55
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Как минимум два человека погибли, более 10 пострадали при сильном взрыве, который прогремел на металлургическом заводе в американском штате Пенсильвания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв прогремел на заводе в США – есть жертвы-2

На месте ЧП продолжают работать спасатели, которые тушат возникший пожар. В результате инцидента разрушено несколько цехов, сильно повреждено оборудование. Количество жертв и пострадавших может возрасти, так как, по словам руководства завода, под завалами еще могут находиться люди. Местным жителям, находящимся на расстоянии километра от завода, рекомендовано оставаться дома и не открывать окна. О возможной причине взрыва пока ничего не сообщается.

# ЧП # США

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