Сильный взрыв прогремел на заводе в США – есть жертвы

Как минимум два человека погибли, более 10 пострадали при сильном взрыве, который прогремел на металлургическом заводе в американском штате Пенсильвания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжают работать спасатели, которые тушат возникший пожар. В результате инцидента разрушено несколько цехов, сильно повреждено оборудование. Количество жертв и пострадавших может возрасти, так как, по словам руководства завода, под завалами еще могут находиться люди. Местным жителям, находящимся на расстоянии километра от завода, рекомендовано оставаться дома и не открывать окна. О возможной причине взрыва пока ничего не сообщается.