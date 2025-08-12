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Польша приобретёт новую партию южнокорейских танков

12 августа 2025 07:57
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Польша продолжает наращивать военную мощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Варшава заключила новый контракт с Южной Корей на покупку крупной партии танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Польша приобретёт новую партию южнокорейских танков-2

Сделка стоимостью более 6 миллиардов евро стала новым этапом модернизации польской армии. Но это лишь часть амбициозных милитаристских планов. Как заявили в военном ведомстве, Варшава намерена возобновить собственное производство танков и значительно обойти по их количеству своих партнеров по НАТО. Большая часть техники будет расположена на восточной границе Польши из-за «очень сложной там ситуации». Накануне глава военного ведомства сделал громкое заявление о намерении увеличить численность польской армии до полумиллиона военнослужащих.

# Международная политика

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