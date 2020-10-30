Александр Лукашенко: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция

Новости Беларуси. Нынешний министр МВД начинал с участкового. Президент подчеркнул: не стоит забывать о рядовых задачах правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нынешний министр МВД начинал с участкового. Президент подчеркнул: не стоит забывать о рядовых задачах правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо не забывать, ребята, и о том, что у милиции много функций и полномочий. У нас, кроме борьбы с этими правонарушениями в городах и Минске, еще есть преступники и по другим направлениям. Мы не можем увлечься ковидом и забыть, что у нас есть онкология, астма и так далее и тому подобное. Точно так и здесь.
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Это надо помнить и в Министерстве внутренних дел надо распределить обязанности так, чтобы, к примеру, полковник Казакевич отвечал каждой клеткой, допустим, за какие-то вопросы по другим направлениям. Надо посмотреть, у нас, как я их обозвал, организовались организованные преступные группы с признаками террористических. В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо.
Что касается моей поддержки органов внутренних дел, в этой работе всегда была и останется очень высокой. Скажу откровенно: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция. Хотя я всегда говорил: если вы хотите что-то решить, без участкового не получится.
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