ЕС работает над новым 19-м пакетом санкций против России – Каллас

По словам главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, планируется начало работы над 19-м санкционным пакетом в отношении Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Об этом Каллас сообщила после видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, проведенной в экстренном порядке из-за предстоящего саммита РФ и США на территории Аляски.

Каллас выразила мнение, что ЕС не следует «обсуждать уступки», пока Москва «не согласится на полное и безоговорочное перемирие». Высказанная политиком позиция предполагает, что в первую очередь должно быть заключено «перемирие без предварительных условий с жесткой системой мониторинга и железными гарантиями», а далее – переговорный процесс. До наступления указанного момента Каллас обещает работать над очередным пакетом антироссийских санкций.

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