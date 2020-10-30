Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полномочия этих людей в результате переформатирования управления государством будут расширены. Но полномочия надо расширять, в том числе и под людей, которые эти полномочия реализуют. Я уже сказал: у нас неспокойно на западе.

Александр Лукашенко: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция

То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо, я принял к сведению. Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха – вот, Виктор Хренин больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувство, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. И ты заменил: утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены.