Прямой эфир

Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены

30 октября 2020 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Силовики на «гражданке» продолжат служить родине. Именно служить – Президент такой опыт готов внедрить в кадровую политику. У помощников Президента полномочия расширят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Полномочия этих людей в результате переформатирования управления государством будут расширены. Но полномочия надо расширять, в том числе и под людей, которые эти полномочия реализуют. Я уже сказал: у нас неспокойно на западе.  

Александр Лукашенко: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция

То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо, я принял к сведению. Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха – вот, Виктор Хренин больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувство, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. И ты заменил: утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены.  

Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет

Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях

Александр Лукашенко: «Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом»

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Майк Помпео # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»
30 октября 2020 19:02

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»

Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет
30 октября 2020 18:11

Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал
30 октября 2020 17:36

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал