Министерство обороны Беларуси организовало тактико-специальное учение для журналистов

Подготовка к работе в кризисных ситуациях, навыки выживания и личная безопасность в зоне условного вооруженного конфликта. Тактико-специальное учение для журналистов организовано Министерством обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении пяти дней 26 журналистов будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня и пройдут интенсивную подготовку. Сегодня участников ждет один из самых важных этапов – обучение базовым техникам безопасности. Опытные инструкторы сил специальных операций Вооруженных Сил помогут корреспондентам минимизировать риски в зоне условных боевых действий. Журналисты научатся определять тип дрона по звуку и отработают алгоритмы действий при их обнаружении, как правильно маскироваться, передвигаться под огнем и действовать в случае внезапного нападения.