Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет

Вы думали, скажу честно, я никогда так не думал. И я накануне выборов парламентских вас предупреждал: нам спокойно жить не дадут. Вы видите даже сейчас: кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают. Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью – как хотите называйте – лететь на одном крыле. Мы географический центр Европы, куда нам деваться?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это же не только потому, что, как мы говорим и в средствах массовой информации, откуда-то там позвонили сопляки всякие. Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране. Мы думали, что будет и так дальше.

Мы никогда не отворачивались от России и никогда не отвернемся от нее. Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая и поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не бросим камень в сторону Востока и России, нашей России – я не знаю, как вы ее воспринимаете, это моя Россия. Мы никогда так не поступим.

Что касается Запада или НАТО, если нас кто-то в России упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос: а что, Россия с НАТО не сотрудничает? А что, Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает? С Евросоюзом? Сотрудничают в собственных интересах. Что, это не так? Это так. И мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет.