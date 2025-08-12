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Первый в Беларуси комбайнёр-шеститысячник определился в Клецком районе

12 августа 2025 08:10
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Павел Шутило первым в стране намолотил 6 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это абсолютный рекорд.

Первый в Беларуси комбайнёр-шеститысячник определился в Клецком районе-2

Чествовали героя жатвы еще до того, как комбайны вышли в поле. В хозяйстве ОАО «Кухчицы» заслуживают слов благодарности абсолютно все, кто работал в непростых условиях. Удалось получить урожай куда больше, чем в 2024 году.

Первый в Беларуси комбайнёр-шеститысячник определился в Клецком районе-4

Павел Шутило, комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Этот рубеж, 6 тысяч, большая благодарность своим работникам. Они, конечно же, поддерживали и помогали. Водители старались, чтобы быстрее вывезти. Хороший урожай получили в этом году. Директору тоже благодарен за то, что руководил всем четко. Из-за этого получилось все слажено. Поддерживает дома семья, трое сыновей, жена. Когда после работы приходишь, маленькому 2,7 годика… Все, вся усталость пропадает сразу.

Сегодня в хозяйстве полностью завершат жатву зерновых культур. Рапс также убран с полей. Активно заготавливают сенаж из люцерны и ведут сев рапса, планируют справиться до 25 августа. Впереди уборка кукурузы, которой посеяно на полторы тысячи гектаров, из них чуть менее половины пойдет на зерно. Ждут своей поры картофель и сахарная свекла. Напомним, что в Беларуси убрано более 55 % засеянных площадей. Ставится задача получить не менее 11 миллионов тонн зерна.

# Уборочная кампания

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