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МИД порекомендовал белорусам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом

12 августа 2025 07:49
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Министерство иностранных дел рекомендует гражданам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД порекомендовал белорусам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом-2

Внешнеполитическое ведомство Беларуси выступило с такой рекомендацией после появившейся в СМИ информации о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании, где их вынуждали работать на нелегальных табачных фабриках. В каждой стране аккредитации наших дипмиссий действует телефон экстренной связи для граждан Беларуси. Перед любой поездкой за границу, независимо от ее целей, в МИД рекомендуют уточнить расположение ближайшего посольства или консульства и сохранить контактные данные, чтобы в случае необходимости оперативно связаться с дипломатами.

# МИД Беларуси

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