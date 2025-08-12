МИД порекомендовал белорусам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом

Внешнеполитическое ведомство Беларуси выступило с такой рекомендацией после появившейся в СМИ информации о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании, где их вынуждали работать на нелегальных табачных фабриках. В каждой стране аккредитации наших дипмиссий действует телефон экстренной связи для граждан Беларуси. Перед любой поездкой за границу, независимо от ее целей, в МИД рекомендуют уточнить расположение ближайшего посольства или консульства и сохранить контактные данные, чтобы в случае необходимости оперативно связаться с дипломатами.