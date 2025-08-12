Купили в «Санте» газировку за 3 рубля, а выиграли 30 тысяч! Белорусы рассказали историю невероятной удачи
Юлия Самусенко, ведущая:
Шоппинг – дело приятное, и меньше всего каждому из нас хочется, чтобы он доставлял проблемы. Лучше, чтобы он все-таки приносил радость, как героям нашего следующего сюжета.
Александра Каштанова, ведущая:
Минчане Ирина и Сергей Почебыт давно мечтали улучшить жилищные условия. Мечтали и ходили за покупками в магазин «Санта». Этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать первый шаг навстречу мечте.
Илья Нечаев, ведущий:
Благодаря покупке газировки всего за 3 рубля они выиграли, внимание, 30 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера. Давайте скорее знакомиться с этими счастливчиками!
– Вы выиграли 30 тысяч рублей!
– Спасибо, спасибо. Неожиданно, конечно.
Сергей Почебыт, г. Минск:
Добрый день, меня зовут Сергей, я участник и победитель игры от «Санта».
– Ирина, как вы восприняли информацию о том, что Сергей стал победителем 22 тура?
– Сначала не поверила, но потом, когда поверила, это было такое счастье.
– Для себя сложно предположить, что ты сегодня можешь что-то выиграть. Человек имеет шанс, шанс на победу.
– Ощущения какие?
– Неописуемые.
– Я очень рад этому событию, которое случилось в моей жизни. Хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас мог бы такой радостью тоже делиться, как я в данный момент.
– Покупать, верить, играть и выигрывать!
*На правах рекламы.