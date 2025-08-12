Купили в «Санте» газировку за 3 рубля, а выиграли 30 тысяч! Белорусы рассказали историю невероятной удачи

Юлия Самусенко, ведущая:

Шоппинг – дело приятное, и меньше всего каждому из нас хочется, чтобы он доставлял проблемы. Лучше, чтобы он все-таки приносил радость, как героям нашего следующего сюжета.

Александра Каштанова, ведущая:

Минчане Ирина и Сергей Почебыт давно мечтали улучшить жилищные условия. Мечтали и ходили за покупками в магазин «Санта». Этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать первый шаг навстречу мечте.

Илья Нечаев, ведущий:

Благодаря покупке газировки всего за 3 рубля они выиграли, внимание, 30 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера. Давайте скорее знакомиться с этими счастливчиками!