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Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати

12 августа 2025 08:00
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Арина Соболенко победила в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати Эмму Радукану из Великобритании – 7:6, 4:6, 7:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1/8 финала первая ракетка мира сыграет с Джессикой Бузас Манейро из Испании. Cincinnati Masters – профессиональный теннисный турнир, ежегодно проводимый в августе в американском штате Огайо. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

Нынешние соревнования продлятся по 18 августа. Призовой фонд турнира составляет свыше 10 миллионов долларов.

# Теннис # Арина Соболенко

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