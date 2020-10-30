Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях

Новости Беларуси. В МВД – новый министр, экс-глава столичной милиции Иван Кубраков. Его выбрали из десяти предложенных кандидатур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресло Кубракова занял Михаил Гриб, который стал самым молодым главой минской милиции. Президент объяснил свой выбор: генерал Кубраков не карьерист и не кабинетный руководитель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скажу, что я пошел на поводу у вас, глубоко уважающих генерала Кубракова. Это мое общее мнение, и он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях. Он выглядел достойно. Думаю, что так будет и дальше. Свой опыт, хорошее знание ситуации в Минске Иван Владимирович сможет передать и новому, новому старому, скажем так, начальнику Главного управления внутренних дел по Минску Михаилу Вячеславовичу Грибу. Вы знаете, что мной было принято решение из теплого, тогда уютного Минска направить его в Витебскую область. Я не слышал ни одного замечания от тех, кто с ним сталкивался, что он что-то делал не так, что он вел себя непрофессионально.