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Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях

30 октября 2020 18:14
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Новости Беларуси. В МВД – новый министр, экс-глава столичной милиции Иван Кубраков. Его выбрали из десяти предложенных кандидатур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресло Кубракова занял Михаил Гриб, который стал самым молодым главой минской милиции.  

Президент объяснил свой выбор: генерал Кубраков не карьерист и не кабинетный руководитель.  

Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Я не скажу, что я пошел на поводу у вас, глубоко уважающих генерала Кубракова. Это мое общее мнение, и он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях. Он выглядел достойно. Думаю, что так будет и дальше. Свой опыт, хорошее знание ситуации в Минске Иван Владимирович сможет передать и новому, новому старому, скажем так, начальнику Главного управления внутренних дел по Минску Михаилу Вячеславовичу Грибу.  

Вы знаете, что мной было принято решение из теплого, тогда уютного Минска направить его в Витебскую область. Я не слышал ни одного замечания от тех, кто с ним сталкивался, что он что-то делал не так, что он вел себя непрофессионально.  

Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях-4

Для того чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы. И второе – то, что я поручал правительству и тогда вам. Они внесли, ребята, ряд предложений по совершенствованию вообще нормативно-правовой базы по охране общественного порядка. Это мы увидели на практике. Парламентариям поручено побыстрее внести изменения в законодательство. Вот эти две работы нам надо выполнить быстро.  

Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях-7

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Михаил Гриб # Юрий Караев # Фотофакт

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