Прямой эфир

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»

30 октября 2020 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только Президент.  

Александр Лукашенко: полномочия помощников Президента будут расширены

Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый Президент, генералы, придя после нас, захотят от нас совета, помощи и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика.  

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция

Александр Лукашенко о новом главе МВД: он хорошо знает, как я его проверял во всех этих ситуациях

Александр Лукашенко: «Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом»

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет
30 октября 2020 18:11

Александр Лукашенко: сегодня у нас, у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко, других друзей нет

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал
30 октября 2020 17:36

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал

Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»
29 октября 2020 20:53

Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»