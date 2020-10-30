«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождётесь!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«О закате политической карьеры Президента» – цитата. Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только Президент.

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Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый Президент, генералы, придя после нас, захотят от нас совета, помощи и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика.