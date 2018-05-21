В Жодино мужчина получил в наследство квартиру с боеприпасами

Новости Беларуси. Житель Жодино добровольно сдал обнаруженные в квартире отца патроны и приспособление для стрельбы.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, 44-летний мужчина сдал в милицию шесть винтовочных патронов калибра 5,6х16R и самодельный нарезной стволик к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию 12-го калибра.

Эксперты заключили, что стволик пригоден для стрельбы найденными патронами, которые являются боеприпасами.

По словам гражданина, он обнаружил эти предметы в квартире покойного отца. Мужчина наводил в помещении порядок после процедуры вступления в наследство.

Правоохранители напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность. Однако граждане, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Весной 2018 года у жителя Барановичей был обнаружен склад боеприпасов.