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В Жодино мужчина получил в наследство квартиру с боеприпасами

21 мая 2018 12:59
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Новости Беларуси. Житель Жодино добровольно сдал обнаруженные в квартире отца патроны и приспособление для стрельбы.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, 44-летний мужчина сдал в милицию шесть винтовочных патронов калибра 5,6х16R и самодельный нарезной стволик к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию 12-го калибра.  

Эксперты заключили, что стволик пригоден для стрельбы найденными патронами, которые являются боеприпасами.  

По словам гражданина, он обнаружил эти предметы в квартире покойного отца. Мужчина наводил в помещении порядок после процедуры вступления в наследство.  

Правоохранители напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность. Однако граждане, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.  

Весной 2018 года у жителя Барановичей был обнаружен склад боеприпасов. 

Мужчина хранил 11 гранат, 7 артиллерийских снарядов и многое другое – подробнее здесь.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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