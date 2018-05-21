Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая

Новости Беларуси. Время прощаться со школой. Последний звонок в Минске прозвенит 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время прощаться со школой. Последний звонок в Минске прозвенит 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпускников в этот день в 8 вечера пригласят на грандиозный национальный праздник в «Минск-Арене». Об этом сегодня рассказали в Мингорисполкоме. Ребят ожидает большая музыкальная программа. Предусмотрена даже красная дорожка, на которой выпускники смогут сделать немало ярких снимков.
Всего в 2018 году школу окончат больше десяти тысяч ребят. Выпускные вечера запланированы на 9 июня. Торжества начнутся с 20 часов и продлятся до самого утра. Время окончания праздничного вечера будут определять в самих школах и администрациях районов.
Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом году было принято решение провести общереспубликанский праздник – мероприятие, посвященное окончанию школы и учебного года, с лучшими выпускниками, с победителями международных олимпиад. Мероприятие, которое планируется в этом году, предполагает участие более двенадцати тысяч человек. Это будут выпускники преимущественно столичного региона. 100 человек детей предполагается от каждого региона, порядка 500 от Минской области.
Но для начала выпускникам нужно пройти серьезное испытание. Это экзамены – они пройдут с 1 по 9 июня. Централизованное тестирование, напомним, в 2018 году стартует 12 июня и продлится в течение месяца. И, кстати, с этого же дня начнется прием документов в первый класс. Впервые за парты в этом году сядут 23 тысячи юных минчан.