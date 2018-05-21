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Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая

21 мая 2018 11:43
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Новости Беларуси. Время прощаться со школой. Последний звонок в Минске прозвенит 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая -1

Выпускников в этот день в 8 вечера пригласят на грандиозный национальный праздник в «Минск-Арене». Об этом сегодня рассказали в Мингорисполкоме. Ребят ожидает большая музыкальная программа. Предусмотрена даже красная дорожка, на которой выпускники смогут сделать немало ярких снимков.

Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая -4

Всего в 2018 году школу окончат больше десяти тысяч ребят. Выпускные вечера запланированы на 9 июня. Торжества начнутся с 20 часов и продлятся до самого утра. Время окончания праздничного вечера будут определять в самих школах и администрациях районов.

Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая -7

Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая -9

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом году было принято решение провести общереспубликанский праздник – мероприятие, посвященное окончанию школы и учебного года, с лучшими выпускниками, с победителями международных олимпиад. Мероприятие, которое планируется в этом году, предполагает участие более двенадцати тысяч человек. Это будут выпускники преимущественно столичного региона. 100 человек детей предполагается от каждого региона, порядка 500 от Минской области.

Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая -12

Но для начала выпускникам нужно пройти серьезное испытание. Это экзамены – они пройдут с 1 по 9 июня. Централизованное тестирование, напомним, в 2018 году стартует 12 июня и продлится в течение месяца. И, кстати, с этого же дня начнется прием документов в первый класс. Впервые за парты в этом году сядут 23 тысячи юных минчан.

# Последний звонок # общество # Виталий Пригодич # Фотофакт

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