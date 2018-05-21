Последний звонок в Беларуси прозвенит 30 мая

Новости Беларуси. Время прощаться со школой. Последний звонок в Минске прозвенит 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускников в этот день в 8 вечера пригласят на грандиозный национальный праздник в «Минск-Арене». Об этом сегодня рассказали в Мингорисполкоме. Ребят ожидает большая музыкальная программа. Предусмотрена даже красная дорожка, на которой выпускники смогут сделать немало ярких снимков.

Всего в 2018 году школу окончат больше десяти тысяч ребят. Выпускные вечера запланированы на 9 июня. Торжества начнутся с 20 часов и продлятся до самого утра. Время окончания праздничного вечера будут определять в самих школах и администрациях районов.

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В этом году было принято решение провести общереспубликанский праздник – мероприятие, посвященное окончанию школы и учебного года, с лучшими выпускниками, с победителями международных олимпиад. Мероприятие, которое планируется в этом году, предполагает участие более двенадцати тысяч человек. Это будут выпускники преимущественно столичного региона. 100 человек детей предполагается от каждого региона, порядка 500 от Минской области.