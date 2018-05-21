Модные прически 2018. На Международном Парикмахерском Конгрессе показали, что будет в тренде

Как вам вариант: окрасить волосы в яркий цвет или выкрасить несколько прядей в красный, синий, зеленый? А между прочим, это мейнстрим предстоящего летнего сезона.
Как вам вариант: окрасить волосы в яркий цвет или выкрасить несколько прядей в красный, синий, зеленый? А между прочим, это мейнстрим предстоящего летнего сезона.
Катерина Мусс, стилист, парикмахер, модельер:
Коллекция «Лето» позволяет добавить яркости в волос, создать какую-то игру натурального волоса, например, и каких-то там ярких нюансов. Как раз для этого мы здесь и находимся. Для того, чтобы показать всё это людям.
Людмила Бразговка, тренер по парикмахерскому искусству:
Волосы – это тоже ткань, это тоже нить, стекло и глина. Все эти прически, конечно, повторяют нашу природу.
Яркие акценты и образы, которые задают тон в fashion-индустрии, можно было с любопытством лицезреть на 7-ом Конгрессе парикмахеров-стилистов Беларуси. Именно здесь собрались топовые мастера, которые охотно делились опытом с коллегами.
Татьяна Кожух, стилист, парикмахер, модельер:
Для меня интересно все, начиная от моделей, подготовки. Творческий процесс, работа в команде – это вдохновило для дальнейшего творчества.
Александр Крашенников – мэтр парикмахерского искусства мирового уровня! Его стиль – создание интересных глянцевых образов без вычурности и помпезности.
За считаные минуты Александр способен соорудить из прядей красивую и изящную прическу. К примеру, этот элегантный и легкий образ отлично подойдет и для повседневного использования, и для выхода в свет. Так можно смело отправиться на предстоящий выпускной. А если у вас длинные волосы, и вы теряетесь с выбором укладки, доверьтесь советам профессионалов.
Ольга Проворотова, стилист, парикмахер-модельер, мастер международного класса (г. Москва):
В моду вернулось плетение, и причем если одно время мы делали объемные и пышные какие-то плетения, то сейчас какие-то гладкие формы, такое всё лаконичное, необычное. Не должно быть грязных начёсов, а именно культура.
Сейчас в моде индивидуальность и вместе с тем простота.
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