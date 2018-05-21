Модные прически 2018. На Международном Парикмахерском Конгрессе показали, что будет в тренде

Как вам вариант: окрасить волосы в яркий цвет или выкрасить несколько прядей в красный, синий, зеленый? А между прочим, это мейнстрим предстоящего летнего сезона.

Катерина Мусс, стилист, парикмахер, модельер:

Коллекция «Лето» позволяет добавить яркости в волос, создать какую-то игру натурального волоса, например, и каких-то там ярких нюансов. Как раз для этого мы здесь и находимся. Для того, чтобы показать всё это людям.

Людмила Бразговка, тренер по парикмахерскому искусству:

Волосы – это тоже ткань, это тоже нить, стекло и глина. Все эти прически, конечно, повторяют нашу природу. Яркие акценты и образы, которые задают тон в fashion-индустрии, можно было с любопытством лицезреть на 7-ом Конгрессе парикмахеров-стилистов Беларуси. Именно здесь собрались топовые мастера, которые охотно делились опытом с коллегами.

Татьяна Кожух, стилист, парикмахер, модельер:

Для меня интересно все, начиная от моделей, подготовки. Творческий процесс, работа в команде – это вдохновило для дальнейшего творчества.

Александр Крашенников – мэтр парикмахерского искусства мирового уровня! Его стиль – создание интересных глянцевых образов без вычурности и помпезности.

За считаные минуты Александр способен соорудить из прядей красивую и изящную прическу. К примеру, этот элегантный и легкий образ отлично подойдет и для повседневного использования, и для выхода в свет. Так можно смело отправиться на предстоящий выпускной. А если у вас длинные волосы, и вы теряетесь с выбором укладки, доверьтесь советам профессионалов.