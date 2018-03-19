Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»

Новости Беларуси. Правоохранители области объявили о начале операции «Арсенал». Ее цель – предупреждение незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение недели сотрудники милиции проведут рейды, во время которых проверят условия хранения оружия, незарегистрированное – конфискуют.

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Нелегальное оружие, как правило, либо у охотников, либо у бывших охотников, у которых истек срок лицензии. То есть необходимо снова обратиться в органы внутренних дел и зарегистрировать оружие, продлить лицензию.

Либо люди, которые каким-то образом случайно нашли (может быть в лесу, еще где-то), либо старое оружие.

В этих случаях люди могут подпасть под действие закона «О незаконном обороте оружия».