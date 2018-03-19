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Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»

19 марта 2018 15:23
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Новости Беларуси. Правоохранители области объявили о начале операции «Арсенал». Ее цель – предупреждение незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-1

В течение недели сотрудники милиции проведут рейды, во время которых проверят условия хранения оружия, незарегистрированное – конфискуют.

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-4

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Нелегальное оружие, как правило, либо у охотников, либо у бывших охотников, у которых истек срок лицензии. То есть необходимо снова обратиться в органы внутренних дел и зарегистрировать оружие, продлить лицензию.

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-7

Либо люди, которые каким-то образом случайно нашли (может быть в лесу, еще где-то), либо старое оружие.

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-10

В этих случаях люди могут подпасть под действие закона «О незаконном обороте оружия».

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-13

Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно, в таком случае наказания не будет. Игнорирование такой возможности может угрожать 12 годами лишения свободы.

Сдать незарегистированное оружие добровольно или попасть в тюрьму на 12 лет: в Минской области началась операция «Арсенал»-16

# общество # Оружие и боеприпасы # Фотофакт # Сергей Басько

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