В тренде: белорусы выпустили мобильное приложение для изменения цвета волос онлайн

Новости Беларуси. Белорусская компания разработала приложение для мобильного телефона, которое автоматически перекрашивает пользователям цвет волос. Приложение Fabby Hair обладает разнообразной палитрой цветов – среди естественных и привычных оттенков встречаются и довольно редкие, например, розовый, пепельный, зеленый. При помощи приложения можно посмотреть, насколько тебе подходит тот или иной цвет. Сделать это можно онлайн.

Глава компании, которая занималась созданием приложения, – Юрий Мельничек прокомментировал особенности Fabby Hair на личной странице в соцсети. В тексте он отметил, что благодаря этому приложению можно посмотреть на себя с непривычным цветом волос. К тому же, несмотря на очевидную простоту, проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может.

Юрий Мельничек:

Приложение на девочках работает очень хорошо. Трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами, тренировали нейроночку предсказывать не просто где волосы, но и их прозрачность.