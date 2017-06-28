В тренде: белорусы выпустили мобильное приложение для изменения цвета волос онлайн
Новости Беларуси. Белорусская компания разработала приложение для мобильного телефона, которое автоматически перекрашивает пользователям цвет волос. Приложение Fabby Hair обладает разнообразной палитрой цветов – среди естественных и привычных оттенков встречаются и довольно редкие, например, розовый, пепельный, зеленый. При помощи приложения можно посмотреть, насколько тебе подходит тот или иной цвет. Сделать это можно онлайн.
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Глава компании, которая занималась созданием приложения, – Юрий Мельничек прокомментировал особенности Fabby Hair на личной странице в соцсети. В тексте он отметил, что благодаря этому приложению можно посмотреть на себя с непривычным цветом волос. К тому же, несмотря на очевидную простоту, проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может.
Юрий Мельничек:
Приложение на девочках работает очень хорошо. Трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами, тренировали нейроночку предсказывать не просто где волосы, но и их прозрачность.
Юрий Мельничек. Фото: facebook.com/melnichek
Приложение можно установить на устройствах с операционными системами Android и iOS. В AppStore Fabby Hair находится на первом месте в трендах.
Многие пользователи уже установили новое приложение и активно публиковали фотографии – чаще всего с необычным цветом волос. И комментировали свои снимки так: «Беларусы – очень талантливые люди #FabbyHair», «Теперь хочу фиолетовые волосы», «Эльфятинка) спасибо #fabbyhair за возможность экспериментировать», «Мечты сбываются», «Эксперименты без ущерба для здоровья. Ребята из @fabbyapp выпустили отдельное приложение по покраске волос #FabbyHair. Ещё чуть-чуть и заведу бьюти-блог».
Некоторые спрашивали у Юрия Мельничека в комментариях, будет ли решен вопрос с бровями и усами, на что он ответил «их умеем определять, но в первой версии специально решили не красить. А дальше брови будет красить так, чтобы играли с волосами».
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