Визит завершился на высокой ноте. Главные итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Таджикистан в большом репортаже СТВ

Новости Беларуси. Из солнечного Сочи – в не менее солнечный Душанбе. Таджикистан не входит в состав Евразийского экономического союза (хочется верить, что пока не входит), но партнерство с этой страной для Беларуси ничуть не менее важно, чем с государствами-участницами ЕАЭС. В очередной раз это подчеркнул Александр Лукашенко, встречаясь с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Таджикистан – страна поэтов и восточных сказок. Утопающий в зелени цветущий край. В мае Душанбе буквально окутан ароматом роз. Только в Парке национального флага их расцвело около 50 тысяч. Белорусско-таджикские отношения гармонируют с окружающим пейзажем, также в расцвете. Казалось бы, расстояние в три с половиной тысячи километров – никак не располагает к тесному общению. Но плоды визита Александра Лукашенко в самое маленькое государство Средней Азии – вполне очевидны. Так что же связывает Беларусь и Таджикистан? И первое, что сразу очевидно, личная дружба президентов.

Эмомали Рахмон принимает Александра Лукашенко во Дворце Наций. Интерьеры с восточным колоритом, но если детально присмотреться, есть здесь и белорусский след. В резиденции 288 комнат, в некоторых примечаем и мебель от наших производителей.

У лидеров двух стран есть любопытные, можно сказать, биографические точки соприкосновения. Оба встали у руля республик сразу после распада «советов», восстанавливали страны и создавали новый имидж независимых государств. Из личного – тренд на многодетность. Кстати, в СНГ президент Таджикистана самый многодетный отец: у него девять детей – 7 дочерей и 2 сына.

Холикназар Худоберди, директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан:

Что сближает народы, так это личная дружба наших руководителей. И очень близкие позиции наших двух стран в рамках СНГ. Беларусь та страна, которая цементирует СНГ. Поэтому у нас и представительство там есть, и посольство.

После парада суверенитетов Таджикистан был беднейшей страной СНГ. Начало 1990-ых самое суровое время в летописи независимого государства.

На заре независимости республика столкнулась с гражданским противостоянием. Человеческие потери по некоторым источникам доходили до 150 тысяч человек. Ущерб экономический оценивают в 7 миллиардов долларов – это 18 годовых бюджетов. Без малого 90 % жителей оказались за чертой бедности. Но страна выстояла. Сегодня Таджикистан – быстро развивающаяся страна с промышленными и экономическими амбициями.

Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи» Личные отношения пора конвертировать в реальные проекты. Этот тезис президенты в дни визита озвучивали не раз. Тем более, ресурсы у двух стран есть. Второй итог напрашивается сам по себе: дружеские объятия выгодны и экономически.

Минск и Душанбе готовы укреплять политический диалог, поддерживать друг друга на мировой арене. Обе страны участники ОДКБ. К тому же, государства активно взаимодействуют с Китаем. Общая почва для диалога – Шанхайская организация сотрудничества.

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном Национальная выставка Беларуси в Душанбе. Наглядная демонстрация взаимных интересов. В павильоне полторы сотни стендов ведущих белорусских производителей. От тяжелых машиностроительных гигантов до молочных дегустационных предложений.

Горная страна – самое маленькое государство в средней Азии. Зато недра – настоящая иллюстрация таблицы Менделеева: золото, серебро, цинк свинец, медь, уран, железо. Но легко эти богатства не достаются. Дело в том, что территория страны на 93 % – горы. Так что добыча унции золота или серебра – дело не простое. И тут белорусская техника как нельзя кстати.

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

Экономика Таджикистана – сырьевая направленность. Большой интерес к продукции машиностроения, которая позволяет добывать полезные ископаемые.

Таджикистан серьезно нацелен на индустриализацию. Энергетическая независимость, выход из коммуникационного тупика и достижение продовольственной безопасности – главные стратегические задачи ближайших лет. Беларусь готова помочь.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Беларуси:

Мы предлагаем создать совместные предприятия по переработке сухого молока по белорусским технологиям. Специалистов предоставить, чтобы обеспечить продовольственный рынок этой страны, и с единым брендом выйти на другие страны. Мы предлагаем сотрудничать по переработке мяса птицы, мяса говядины. По строительству товарно-молочных комплексов на территории Таджикистана. Формула таких совместных предприятий уже обкатана на производстве в Гиссаре. Открытие сборочного производства белорусских тракторов, пожалуй, ключевое событие визита. Здесь же Александр Лукашенко расставляет приоритеты. Время действия – до сентября. Рубеж обозначен не случайно. Именно в этом месяце в Таджикистане пройдет саммит глав государств СНГ. Подходящий повод, чтобы проконтролировать на месте исполнение поручений. Завод действительно с прицелом на будущее, да и емкость рынка приличная, сегодня местным аграриям нужно как минимум 10 тысяч тракторов. В будущем здесь рассчитывают выпускать до 300 машин, но готовы, при необходимости, замахнуться и на 900.

Джалолидин Наралиев, директор АОЗТ «Агротехсервис»:

В свете решения нашей программы по созданию рабочих мест, по превращению республики из аграрной в аграрно-индустриальную. А также важно, чтобы можно было крестьянам покупать технику по более низкой цене.

О некоторых деталях его развития Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон говорили буквально на ходу. Один из важных вопросов – подготовка кадров. Наша страна подставит профессиональное плечо. В Беларуси уже сегодня высшее образование получает больше тысячи таджикских юношей и девушек. Между тем, здесь наши дипломы – знак качества и гарантия трудоустройства.

Сурбон Мерзоев, студент Таджикского технического университета:

Мне очень нравится эта страна. У меня там отец служил, говорит, что это очень дружелюбный народ, поэтому я хочу в Беларусь. А потом приехать в Таджикистан, и быть хорошим специалистом.

Любовь Финкельштейн, старший преподаватель по инженерной графике Таджикского технического университета:

Уровень образования там выше. Наш первый выпуск в белорусском университете ребят, приехав сюда, нашли работу. Их приняли, экзаменовали и сказали, что вполне достойно.

Плодотворные межгосударственные отношения укоренились давно, благодатную почву удобряют и культивируют регулярно. Посему встреча на таджикских полях получилась очень символичной. В знак приумножения и процветания дружбы в нашей стране высадят целых два белорусско-таджикских сада.

На высокой ноте визит завершился. Эмомали Рахмон пригласил Александра Лукашенко в гости в свои загородные резиденции «Варзоб» и «Такоб». Лидеры гуляли по живописным окрестностям и в неформальной обстановке, подводили итоги встречи. А после Рахмон лично проводил белорусского коллегу в аэропорт.