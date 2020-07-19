«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней

Новости Беларуси. Вечером 29-й «Славянский базар» уже станет историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но прежде вспомним, как это было. Наш фестивальный корреспондент Кристина Федорович о совершенно особой июльской атмосфере, которая вдохновляет.

Кристина Федорович, корреспондент:

Музыка, как в той песне, нас связала. При этом связала не только Витебск, под крышей Летнего амфитеатра прозвучали голоса из 23 стран. «Славянский базар – 2020» – единственный в своём роде фестиваль, который не закрыл свои двери и, скажем откровенно, по-домашнему принял всех.

Принял всех, а некоторых и с постоянной пропиской. Именная звезда поп-короля российской эстрады появилась на Аллее звезд. Да, речь о Филиппе Киркорове.

Вот так он собирал вещи в Беларусь, после долгой разлуки со сценой. Наверняка хотелось взять с собой всю гардеробную.

Так, уже с первых музыкальных нот открытие традиционно прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие. Это подчеркивает и наш Президент.

«Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

Артисты все как один говорят спасибо за возможность приехать, да и благодарный зритель в долгу не остался. Что ни концерт, то аншлаг в амфитеатре.

Анна Семенович, артистка (Россия):

Это большое счастье после перерыва, после самоизоляции выйти в люди, выехать вообще, со своими коллегами. Особенно на такой потрясающий фестиваль, крупный, красивый, где все твои друзья. Мы, артисты, безумно соскучились по сцене, по зрителям. Руслан Алехно: «Славянский базар» – это сердце земли моей, сердце Беларуси»

Программу в 2020 году по понятным причинам пришлось сократить, но оттого ничуть хуже не стало, наоборот, куда насыщеннее. Улицы Витебска словно точка переплетения семи ветров: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Фестивальные дни пронизаны и колоритом. Мероприятия под эгидой Союзного государства, Дня Украины и сегодня – Дня Беларуси. Концерт с символичным названием «Беларусь вітае сяброў».

Награды найдут своих героев на закрытии фестиваля. И особенность этого года – приходить с цветами нельзя, меры предосторожности. Зато есть альтернатива – акция «Букет добра». Можно перевести средства в помощь Сеннинскому детскому дому. Да и в цветах ли счастье?

Прямое доказательство для любого артиста – неподдельные эмоции зрителей. Хотя тут всё понятно без слов: Летний амфитеатр все четыре дня танцевал до упаду и до утра.