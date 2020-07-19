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«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля

19 июля 2020 18:17
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Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» близок к финалу. Вечером 19 июля в витебском амфитеатре состоится церемония закрытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И этот музыкальный марафон, безусловно, войдет в историю как фестиваль особенный. Фестиваль, который ждали, как никакой другой.

Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -1

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Мы находимся в Летнем амфитеатре, в месте притяжения, которое вот уже четвертый день не спит. Мы, что называется, испытали это на себе. Это место, которое, не побоюсь так сказать, стирает границы. Этот фестиваль единственный в своем роде, который не закрыл свои двери, объединил всех под нашей белорусской крышей.

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -4

Кстати, 18 июля фестивальный день был посвящен Дню Украины. Владимир Зеленский направил свои слова приветствия и отметил, что в искусстве нет границ, его основная цель – вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорил и наш Президент на открытии в четверг, 16 июля.

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«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -7

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -9

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -11

Этот фестивальный день проходит под эгидой Дня Беларуси. Концерт с очень символичным названием «Беларусь вітае сяброў». Под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь на сцене выступали все самые известные артисты нашей страны и участники конкурса «Витебск – 2020».

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -14

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Очень символичное название – «Разам быць». Мы поем со всем залом, будет оркестр подключаться. Мы написали всем слова этой песни, поэтому в конце будет небольшой экспромт. Оркестр также будет петь с «Песнярами», поэтому это будет очень необычно и, я надеюсь, запоминающееся.

«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля -17

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Подробнее о том, что происходило в Витебске в заключительный день «Славянского базара», смотрите в видеоматериале.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Кристина Федорович # Роман Козырев # Алексей Хлестов # Сосо Павлиашвили # Фотофакт

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