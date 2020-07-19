«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля

Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» близок к финалу. Вечером 19 июля в витебском амфитеатре состоится церемония закрытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И этот музыкальный марафон, безусловно, войдет в историю как фестиваль особенный. Фестиваль, который ждали, как никакой другой. Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Мы находимся в Летнем амфитеатре, в месте притяжения, которое вот уже четвертый день не спит. Мы, что называется, испытали это на себе. Это место, которое, не побоюсь так сказать, стирает границы. Этот фестиваль единственный в своем роде, который не закрыл свои двери, объединил всех под нашей белорусской крышей.

Этот фестивальный день проходит под эгидой Дня Беларуси. Концерт с очень символичным названием «Беларусь вітае сяброў». Под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь на сцене выступали все самые известные артисты нашей страны и участники конкурса «Витебск – 2020».