Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:

Для художника главное..?

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Идея.

«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Виктор Альшевский:

Я всегда нахожусь в себе.

Вадим Щеглов:

Любовь – это..?

Виктор Альшевский:

Вселенная.