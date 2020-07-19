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Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

19 июля 2020 18:13
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Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
Для художника главное..?

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Идея.

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Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Виктор Альшевский:
Я всегда нахожусь в себе.

Вадим Щеглов:
Любовь – это..?

Виктор Альшевский:
Вселенная.

Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Виктор Альшевский:
О совершенстве. Которого не существует.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Виктор Альшевский:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Искусство – это..?

Виктор Альшевский:
Философия.

Вадим Щеглов:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Виктор Альшевский:
Его глубина духовности.

Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать?

Виктор Альшевский:
Постоянно.

Вадим Щеглов:
Счастье – это..?

Виктор Альшевский:
Бесконечность.

# Художник # Культура # Виктор Альшевский # Вадим Щеглов

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