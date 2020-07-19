Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, СТВ:
Для художника главное..?
Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Идея.
«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Виктор Альшевский:
Я всегда нахожусь в себе.
Вадим Щеглов:
Любовь – это..?
Виктор Альшевский:
Вселенная.
Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?
Виктор Альшевский:
О совершенстве. Которого не существует.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Виктор Альшевский:
Предательства.
Вадим Щеглов:
Искусство – это..?
Виктор Альшевский:
Философия.
Вадим Щеглов:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?
Виктор Альшевский:
Его глубина духовности.
Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать?
Виктор Альшевский:
Постоянно.
Вадим Щеглов:
Счастье – это..?
Виктор Альшевский:
Бесконечность.