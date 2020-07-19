«Потекли слезы, я не могла уже ничего говорить». Белоруска завоевала Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2020»

Новости Беларуси. Разрешилась еще одна интрига «Славянского базара». Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса остается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высшую награду конкурса завоевала 14-летняя минчанка Ангелина Ломако. Заветную Лиру ей вручат вечером во время торжественного закрытия фестиваля.

В 2020 году в состязании участвовали юные артисты из 17 стран. На суд жюри каждый исполнитель представил сразу две песни. Победительница выбрала композиции на белорусском и северогерманском языках.

Второй год подряд Гран-при конкурса юных исполнителей завоеван белорусскими артистами. В 2019-м Лиру заслужила Ксения Галецкая, в 2020 году она была ведущей детского конкурса.