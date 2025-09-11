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Не менее 30 человек погибли в массовых протестах в Непале

11 сентября 2025 08:07
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В Непале ожесточенные антиправительственные протесты унесли жизни по меньшей мере 30 человек. Более тысячи получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три дня беспорядков улицы погрузились в хаос. Накануне из тюрем в некоторых городах сбежали тысячи заключенных. Армия Непала взяла на себя обеспечение безопасности в Катманду. Власти также объявили продление комендантского часа на неопределенный срок.

Напомним, ранее протестующие сожгли здания парламента и Верховного суда, разграбили жилье министров. Некоторые чиновники подверглись избиениям. Премьер-министр Непала подал в отставку.

Беспорядки перекинулись и на границу с Индией. Там введен режим повышенной готовности. Посольство Беларуси в Индии и Непале рекомендует нашим гражданам избегать мест проведения акций протеста.

# Протесты

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