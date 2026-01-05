Новости по тегу #Родион Газманов

«Дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием телеканала СТВ! За четверть века, немалый срок, вы завоевали невероятно огромную аудиторию, освещая самые важные, самые интересные события».
«Уровень подготовки участников самый-самый разный. От тех, кто микрофон практически впервые в руках держит, до тех, кто выходят и уже готовые звезды. Я сам сидел заслушивался, как они классно поют».
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