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Новости по тегу #Родион Газманов

Родион Газманов поздравил телеканал СТВ с 25-летием
05 января 2026 12:32

Родион Газманов поздравил телеканал СТВ с 25-летием

Новое караоке-шоу «Шум пятницы» стартует 10 октября. Родион Газманов – о разнообразии талантов на сцене
10 октября 2025 10:27

Новое караоке-шоу «Шум пятницы» стартует 10 октября. Родион Газманов – о разнообразии талантов на сцене

«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней
19 июля 2020 18:17

«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней

Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»
19 июля 2020 17:35

Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

Фестиваль «Золотой шлягер» в Могилеве – территория, свободная от фанеры
14 октября 2013 16:18

Фестиваль «Золотой шлягер» в Могилеве – территория, свободная от фанеры

Музыкальный ретро-фестиваль «Золотой шлягер-2013»: закулисье и праздничная атмосфера Могилева
13 октября 2013 16:55

Музыкальный ретро-фестиваль «Золотой шлягер-2013»: закулисье и праздничная атмосфера Могилева