«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:

А как поняли, что Вы – художник?

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я понял, наверное, тогда, когда я ползал. Вначале на полу, видимо, пытался что-то рисовать, не помню чем. Потом я постепенно поднимался к стене, на стенку поднимался. И в детстве было очень такое абсолютно ярко выраженное желание рисовать. То есть меня никто не мог остановить. Даже тогда, когда дядя-военный сказал: «Ты должен быть суворовцем». «Хорошо», – сказал я, – «Буду суворовцем». Я попытался. Но я в школе уже учился для…

Художник Альшевский: «Если ты хочешь чего-то достичь в жизни, попытайся это сделать. Зависть – это разрушение»

Вадим Щеглов:

А первую работу вы во сколько нарисовали?

Виктор Альшевский:

Я помню, первая работа такая серьёзная моя во втором классе. Когда её нарисовал на обоях, принёс в школу (у нас 4 класса) и её выставили на стене.

Это была моя первая картина, которую я на обоях нарисовал и выставил в школе. Поскольку тогда в старшем классе была девчонка, в 4-ом классе она была, и я хотел ей понравится. И, собственно говоря, нарисовал эту картину, выставил и показал, какой я вот есть.

Это была моя первая работа. Должен быть какой-то посыл. Посыл, который даёт возможность, как бы создать лучшее произведение.

Вадим Щеглов:

На обойной бумаге было первое?