Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие праздника творчества, дружбы и взаимопонимания – «Славянского базара в Витебске». На ближайшие дни – уже в 29-й раз – этот город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4 тысяч участников из 23 стран. Немало в этом году ожидается и гостей фестиваля. А судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда. О самом интересном первого фестивального дня расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Вас вітае Віцебск! Сегодня эти хорошо знакомые слова мы вновь услышим со сцены Летнего амфитеатра. Здесь пройдет торжественная церемония открытия «Славянского базара». Традиционно именно эти концерты собирают всю звездную россыпь артистов. В 2020 году «Славянский базар» объединил представителей из 25 стран мира.

Чего только стоит город мастеров. Мы побывали в этом центре праздничных торжеств.

То, что хотелось бы иметь у себя дома, что хотелось бы подарить своим близким, то мы и решили создавать. От «Славянского базара» мы не могли отказаться даже в этот год, потому что это любовь.

Тут творческая жизнь поактивней, нежели в Могилеве и, в принципе, любом другом городе. Наверное, все-таки прошлое повлияло на развитие культуры.

Очень красиво у вас, сказочно просто! Очень хорошие люди, приветливые такие. Нам нравится очень у вас.

На четыре дня Витебск превратится в одну сплошную оупен-эйр музыкальную площадку. Традиционно пройдет конкурс исполнителей эстрадной песни. 12 участников из Армении, Болгарии, Кубы, Италии, Молдовы, Украины и других стран выступят под аккомпанемент президентского оркестра и в сопровождении шоу-балета «Тодес».