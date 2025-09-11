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Обновлены профстандарты в сфере дошкольного образования в Беларуси – какие изменения внесли?

11 сентября 2025 08:22
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В Беларуси обновили профессиональные стандарты в сфере дошкольного образования. Документ, в частности, расширил перечень специалистов, которые могут работать в детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлены профстандарты в сфере дошкольного образования в Беларуси – какие изменения внесли?-2

Теперь заниматься воспитанием самых маленьких могут студенты, обучающиеся на педагогов дошкольного образования в университетах. Для этого они должны окончить не меньше двух курсов. Кроме того, шанс на профессию воспитателя получают те, у кого есть высшее образование иного профиля. Но необходимо пройти переподготовку по педагогическому направлению.

Обновлены профстандарты в сфере дошкольного образования в Беларуси – какие изменения внесли?-4

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Решение было принято Министерством труда и социальной защиты в части внесения изменений в профессиональный стандарт с согласованием со всеми заинтересованными. Основная задача и цель – это усилить уровень взаимодействия и приблизить или снизить время адаптации молодых специалистов, которые будут приступать к первому рабочему месту, с точки зрения, уменьшить время на адаптацию на первом рабочем месте.

Обновлены профстандарты в сфере дошкольного образования в Беларуси – какие изменения внесли?-6

Эти меры помогут детским садам закрыть вакансии и привлечь новых специалистов. А студенты соответствующего профиля смогут раньше окунуться в профессию и применить свои знания на практике еще до получения диплома.

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# Образование # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Сергей Пищов

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