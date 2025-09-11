Обновлены профстандарты в сфере дошкольного образования в Беларуси – какие изменения внесли?

В Беларуси обновили профессиональные стандарты в сфере дошкольного образования. Документ, в частности, расширил перечень специалистов, которые могут работать в детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь заниматься воспитанием самых маленьких могут студенты, обучающиеся на педагогов дошкольного образования в университетах. Для этого они должны окончить не меньше двух курсов. Кроме того, шанс на профессию воспитателя получают те, у кого есть высшее образование иного профиля. Но необходимо пройти переподготовку по педагогическому направлению.